În urma incidentului, 15 oameni au murit, dintre care 11 bărbați și 4 femei. Alte 34 de persoane au fost rănite grav și au fost transportate la spital. Cinci dintre victime se află în stare critică.

Mireasa și mirele, Benedicta Palomino și Bladimir Marquez, nu se află printre cei care și-au pierdut viața și au scăpat cu răni ușoare, potrivit Daily Mail.

Echipele de salvare din Peru au lucrat toată noaptea scoțând victime dintre dărâmături. Nu este clar dacă până luni dimineață mai erau persoane date dispărute.

Rusby Zela, șeful apărării civile, a declarat că ploile au provocat alunecările de teren, fenomen întâlnit destul de des în sud-estul țării.

A wall and roof collapsed on dozens of people at a wedding celebration in Peru's #Abancay killing at least 16, injuring 30. pic.twitter.com/5Qby19r7Ge

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) 27 ianuarie 2019