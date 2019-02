Traian Băsescu anunță că îl va susține pe Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale

„PMP va avea, în primul tur, candidat, nu pe mine, că nu mai pot, dar în turul doi categoric că-l voi susţine pe Iohannis. Dar cu cine să mă aliez, cu Crin Antonescu, partener de şefie la USL, cu Ponta, alt partener de la USL, cu Dragnea, cu cine, cu Cioloş? (…) Cert este că între partidul lui Dragnea, între alianţa PSD – ALDE şi preşedinte, nu poţi să nu observi că preşedintele este o soluţie. (…) În turul doi voi vota cu Iohannis, cum am făcut-o şi la alegerile trecute. (…) Chiar dacă să nu credeţi că uit vreodată că e premierul de la Grivco”, a spus Traian Băsescu, la România TV, potrivit Agerpres.

Fostul președinte crede că Iohannis este singurul candidat care are șanse reală să câștige alegerile prezidențiale care vor avea loc la finalul acestui an.

„Dragnea nu are nicio şansă, Tăriceanu nu are nicio şansă, (…) Cioloş nu are nicio şansă, cine să mai fie? Ponta n-are, el e făcut să nu aibă noroc în viaţă, la alegeri (…) Nu văd decât o soluţie în momentul de faţă, deci avem Klaus Iohannis”, a mai spus fostul președinte al României.

Klaus Iohannis a anunțat în iunie 2018 că va candida pentru un nou mandat de președinte. Până în acest moment, PSD nu și-a anunțat candidatul și nici nu a decis dacă va merge pe varianta unui candidat comun PSD-ALDE.

