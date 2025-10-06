Au profitat de haos

Fostul președinte nu neagă o implicare rusească, dar îi limitează momentul și natura. Traian Băsescu a afirmat la televiziunea Digi24 că Rusia nu a intervenit, a fost vorba despre o „afacerere dâmbovițeană”. Rușii au profitat de situația de haos și instabilitate, care a creat un teren fertil pentru influențe externe, iar aceștia au intervenit doar înainte de turul 2.

„Dar eu susțin fără rezerve că anularea alegerilor a fost o afacere românească, că debandada din sistem – anularea alegerilor prezidențiale – a fost o afacere românească. Mixarea alegerilor din 2024, patru rânduri de alegeri amestecate, n-a fost decât în scopul obținerii rezultatului maxim pentru partide și n-au reușit să obțină rezultatul maxim scontat. Și ultimul lucru pe care cred că l-au pierdut a fost capacitatea de a număra cum mișcă voturile, pentru că știm toți, a spus-o și Simonis, a spus-o și primarul de Buzău – am primit instrucțiuni să punem voturi la George Simion. Evident, n-au pus cum trebuie, pentru că Ciolacu n-a intrat în turul doi. Dacă Ciolacu intra în turul doi, nu se anulau alegerile sub nicio formă”, a explicat Băsescu.

Totodată, fostul șef de stat a spus că nu îl va convinge nimeni că Georgescu este omul rușilor și că devenit susținut de către aceștia pentru că le-a convenit situația creată în România:

„(…) Rușii au jucat, categoric, când au văzut că e loc să joace datorită prostiilor, confuziilor pe care le-au creat partidele aflate la guvernare cu organizarea alegerilor, au venit și rușii cu propaganda lor. Dar pe mine nu mă poate convinge nimeni că acest Georgescu este omul rușilor. El a devenit susținut de ruși pentru că le-a convenit. E jocul pe care rușii l-au făcut”.

„La noi s-a prăbușit”

De asemenea, fostul președinte a afirmat că nu Rusia a pregătit și a executat operațiunea, ci doar a valorificat-o.

„Rusia a valorificat-o, după părerea mea, propagandistic, atât. L-a susținut pe Georgescu. Dacă era Georgescu omul rușilor, îl devoalau (…)”, a spus Traian Băsescu.

Pe de altă parte, fostul președinte a menționat și faptul că România reprezintă ținta unui război hibrid dur orchestrat de Rusia, la fel ca țara vecină, Republica Moldova.

„În interiorul acestui război hibrid dur împotriva României și a Republicii Moldova.(…) cu toate acestea, Republica Moldova, Maia Sandu, a câștigat alegerile și a fost validat referendumul pentru păstrarea drumului european, atacurile fiind la fel de dure în ambele țări. La noi însă s-a prăbușit afacerea – a trebuit să fie anulate alegerile. De ce moldovenii au rezistat, iar noi nu?”, se întreabă Traian Băsescu.

