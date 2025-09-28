Dacă socialiştii ar prelua puterea la Chişinău, este de părere Băsescu, infrastructura ţării de peste Prut ar putea fi utilizată împotriva Ucrainei:

„O victorie a socialiştilor şi o trecere sub control moscovit a Republicii Moldova este extrem de dificilă pentru Ucraina. Infrastructura, aeroportul Chişinău sau infrastructurile rutiere, feroviare, infrastructurile energetice vor putea fi utilizate împotriva Ucrainei”.

Fostul șef de stat a afirmat însă că speranţa sa este pozitivă și crede că PAS-ul poate câştiga alegerile.

„Marea problemă este dacă le câştigă cu 50% plus 1 sau le câştigă cu 40%, aici e singura problemă. În cazul în care nu realizează majoritatea, va avea nevoie de alianţe. Şi singura alianţă pe care o văd posibilă este cea cu partidul lui Usatîi, dar nu exclud o discuţie cu Ceban. Mie Ceban nu îmi pare un anti-european, primarul Chişinăului, chiar dacă văd că-i supus unor sancţiuni din partea României, nu ştiu din ce motive. Deci aş spune că sunt optimist”, a declarat Traian Băsescu.

Cetățenii Republicii Moldova și-au ales astăzi, 28 septembrie 2025, noii deputați în cadrul alegerilor parlamentare. Urnele de vot s-au închis la ora 21:00, ora locală, iar procesul de numărare a voturilor este acum în plină desfășurare la nivel național.

Potrivit CEC Moldova, au votat 1.596.530 de alegători reprezentând aproximativ 52% din numărul total al celor cu drept de vot înscriși pe listele electorale.

