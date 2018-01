Traian Băsescu, mesaj către Tudose, Dragnea și Carmen Dan: „Nemernicilor, sunteţi în stare să distrugeţi instituţii vitale ale statului”

Fostul Președinte al României Traian Băsescu a postat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj în termeni duri prin carele transmite premierului Mihai Tudose șipreședintelui PSD Liviu Dragnea că sunt în stare să distrugă instituții vitale ale statului în lupta lor pentru putere.

Traian Băsescu susține că Mihai Tudose ar trebui să ceară instituțional revocarea ministrului Carmen Dan, pentru a nu face jocuri politice pe seama Poliției Române.

Traian Băsescu îi îndeamnă pe Liviu Dragnea și pe Mihai Tudose să se gândească la consecințele bătăliei politice pe care o duc pe spinarea Poliției Române.

Totodată, fostul președinte al României i-a cerut și ministrului Carmen Dan să demisioneze.

„PS – Doamnă ministru Carmen Dan, daţi o lecţie lui Dragnea şi lui Tudose şi demisionaţi. Aceşti doi politicieni vă folosesc în bătălia lor dusă la cel mai jos şi stupid nivel. Arătaţi-le că din trei, singurul bărbat sunteţi dumneavoastră.Demisionaţi doamnă”, a scris Băsescu.

Premierul Mihai Tudose a declarat, marți seară, la Antena 3, că, ”dacă ministrul Carmen Dan va fi lăsată, își va da demisia”, ”eu o voi accepta”, a spus șeful Executivului, care a acuzat-o pe Carmen Dan că l-a mințit atunci când i-a spus că cel propus pentru a prelua funcția de șef al Poliției Române își dorește acest post, deși nu era adevărat.

Premierul a afirmat că are o supărare față de ministrul de interne, în condițiile în care șeful Poliţiei a fost înlocuit, avea o propunere și a aflat că acel domn nu doreşte şi refuză.

”Nu puteam să demit pe cineva şi să las Poliţia necondusă. Am întrebat-o pe doamna ministru dacă este adevărat că cel propus să preia funcția de șef al Poliției Române, chestorul Ioniță, nu dorește funcția, și mi-a spus că nu e adevărat. L-am sunat eu la prânz. (..) Discuția a fost următoarea: Bună ziua, sunt premierul, doriți această funcție? Și mi-a spus: Domnule ministru, permiteți să raportez, m-am prezentat la doamna ministru îde dimineață cu un raport în care am spus că nu doresc această funcție. Deci doriți sau nu? Nu doresc această funcție. Din momentul acela, am spus că un ministru de Interne care mă minte în acest fel, nu mai am ce să mai lucrez cu ea”, a povestit Tudose.

Premierul Tudose a continuat: „Domnia sa şi-a exprimat luni, începând de luni că e dispusă să-şi dea demisia. În momentul ăsta, eu cred că i-o accept, dacă şi-o dă. (…) Eu cred că domnia sa, dacă va fi lăsată, îşi va da demisia”.

