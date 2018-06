Adrian Grigorescu are 17 ani și este elev al Liceului Teoretic „Callatis” din Mangalia. Adolescentul este cercetaș în cadrul Asociației “Cercetașii Marini” din Constanța și, alături de doi colegi cercetași din Iași, au pornit pe 15 iunie de pe plaja din Mangalia cu o scopul de ajunge în Maramureș, scrie cugetliber.ro.

„Vrem să atragem atenția asupra faptului că cercetășia există în mod activ și în România și îmi doresc să o promovez în toată țara. Prin locurile în care am mai fost și am cunoscut mereu oameni noi, aceștia ne-au spus că nu știau de existența noastră, a cercetașilor, decât prin filmele americane. Vrem să demonstrăm faptul că cercetașii români se implică activ în inițiative îndrăznețe și derulează proiecte interesante și importante peste tot în țară”, a precizat, pentru sursa citată, Adrian Grigorescu.

Diagonal este o expediție care implică traversarea țării pe jos, de la malul mării, din Mangalia, până în orașul Seini (Maramureș). Cei trei tineri își propun să parcurgă aproape o mie kilometri într-o lună.

Traseul parcurs de cei trei tineri este monitorizat prin GPS și poate fi urmărit pe pagina de Facebook a expediției.

„Am ajuns la barajul Siriu după ce am urcat niște serpentine în forță până deasupra lui. Azi noapte (sâmbătă, n.red) am înnoptat într-o pădure din zonă. Am dormit și cu cei care ne-au însoțit aseară. Ați văzut pe pagină. A fost cam friguț, dar ne-am înviorat. Diseară sperăm să ajungem la kilometrul 400, undeva după Întorsura Buzăului și cred că o să reușim”, au spus cercetații într-o transmisiune LIVE pe Facebook.