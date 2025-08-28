Trei județe din România, sub cod galben de caniculă

Canicula revine în România, după câteva zile în care temperaturile înregistrate în țară au fost mai scăzute. Maximele vor depășit 33 de grade în cursul weekendului, iar pentru ziua de vineri, 29 august, meteorologii ANM au emis o atenționare de tip cod galben, valabilă pentru trei județe.

Este vorba despre județele Timiș, Arad și Bihor. Atenționarea Administrației Naționale de Meteorologie este valabilă în intervalul 12:00 – 21:00, în cursul zilei de 29 august.

„Vineri (29 august) în județele Timiș, Arad și Bihor vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

Cum va fi vremea la București

Vremea se încălzește și în Capitala, în special în timpul zilei. Temperaturile din București sunt într-o ușoară creștere, iar în cursul zilei de vineri, 29 august acestea se vor situa între 32 … 33 de grade Celsius.

În intervalul 29 august, ora 12 – 29 august, ora 21, municipiul București nu se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice.

Vremea din România, mai rece în ziua de 25 august

O dimineață de vară neobișnuit de rece a surprins România luni, 25 august 2025, cu temperaturi negative înregistrate în mai multe zone ale țării. Mercurul termometrelor a coborât până la -1 grad Celsius în timpul nopții.

Localități precum Miercurea Ciuc, Obârșia Lotrului și Vf. Omu au înregistrat -1 grad Celsius. Aceeași temperatură de îngheț a fost observată și la Poiana Stampei, Stâna de Vale și Iezer. La Joseni și Călimani, termometrele au indicat 0 grade Celsius, în timp ce la Toplița și Bucin s-a înregistrat 1 grad.

În alte zone, temperaturile au fost ușor mai ridicate. Întorsura Buzăului, Făgăraș, Târgu Lăpuș și Câmpeni au raportat 2 grade Celsius. La Târgu Secuiesc, Băișoara, Petroșani și Vărădia de Mureș s-au înregistrat 3 grade Celsius.

Contrastul termic a fost evident, cu Mangalia înregistrând 20 de grade Celsius și Constanța Dig 19 grade. În București, stația Băneasa a raportat 12 grade, iar cea de la Filaret 14 grade.

Cea mai scăzută temperatură din luna august

În contextul istoric, temperatura minimă absolută pentru luna august în România este de -7 grade Celsius, înregistrată la Vf. Omu în 27 august 1936 și 20 august 1949. La București, minima absolută este de 5,2 grade, înregistrată în 30 august 1981 la stația Băneasa.

Anii cu cele mai reci luni august din perioada 1961-2023 includ 1965, 1968, 1976, 1978, 1984 și 1987. În 1981, s-au înregistrat cele mai multe temperaturi minime absolute la 66 de stații meteorologice din România, majoritatea sub 7 grade Celsius.

Aceste date neobișnuite pentru luna august subliniază variabilitatea climatică și importanța monitorizării continue a condițiilor meteorologice.

