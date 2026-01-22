Focul a pornit de la o defecțiune în compartimentul motor al unui autoturism, care a fost compromis. Proprietarul acestuia, un bărbat, a reușit să se autoevacueze, însă a suferit arsuri și a fost transportat de urgență la spital de un echipaj SMURD, relatează publicația locală Clujenii.ro.

Victima a fost în permanență conștientă și cooperantă. Flăcările s-au extins rapid și au afectat alte două autoturisme din apropiere.

Unul dintre ele a fost afectat într-o proporţie de aproximativ 30%, iar în cazul celuilalt autoturism nu s-au înregistrat pagube materiale semnificative.

Tot în Cluj, un incendiu a izbucnit luni noaptea, pe 19 ianuarie, în jurul orei 23.00, pe strada Ioan Opriș din Turda, afectând trei autoturisme și izolația unui bloc pe o suprafață de 10 metri pătrați.

„Incendiul a izbucnit inițial la un autoturism și s-a extins parțial la alte două autoturisme parcate în imediata apropiere. Pompierii au stins însă flăcările în limitele găsite și nu au existat persoane care să necesite îngrijiri medicale”, a anunțat ISU Cluj.





