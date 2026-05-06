Cupa Mondială FIFA 2026, ce se va desfăşura între 11 iunie şi 19 iulie în Statele Unite, Mexic şi Canada, va marca o premieră istorică: participarea a 48 de echipe şi un total de 104 meciuri, într-un format extins. FOX Sports, care deţine drepturile de difuzare ale turneului în SUA, promite o experienţă captivantă şi caută un suporter pasionat să devină parte integrantă a acestui spectacol global.

„Un turneu istoric necesită o recrutare la fel de istorică”, a declarat Robert Gottlieb, preşedintele departamentului de marketing al FOX Sports. Potrivit acestuia, iniţiativa îşi propune să aducă emoţia fotbalului mai aproape de fani, prin intermediul unei perspective unice: un singur individ care va trăi intens fiecare moment al competiţiei, din inima New York-ului.

Pentru a câştiga acest „job de vis“, candidaţii trebuie să treacă printr-un proces riguros de selecţie. Primul pas implică crearea unui profil pe platforma Indeed, urmat de demonstrarea abilităţilor de analiză sportivă, comentariu şi creare de conţinut captivant. În etapa finală, participanţii trebuie să realizeze un videoclip pe reţelele de socializare, în care să-şi arate pasiunea pentru fotbal şi să explice de ce sunt alegerea ideală.

Câştigătorul va fi recompensat cu o experienţă unică: să urmărească toate meciurile Cupei Mondiale din 2026, timp de 39 de zile, dintr-un spaţiu personalizat în Times Square. În plus, el va primi un salariu de 50.000 de dolari (aproximativ 42.735 de euro), relatează News.ro. Această iniţiativă promite să transforme un simplu fan într-un ambasador al fotbalului, într-un eveniment care va marca istoria sportului rege.