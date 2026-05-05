Deși madrilenii au fost mai incisivi în startul meciului, profitând de o respingere greșită a lui Raya, defensiva gazdelor a rezistat prin intervenția salvatoare a lui Declan Rice.

„Tunarii” au preluat treptat controlul posesiei, reușind să deschidă scorul în minutul 44, când Bukayo Saka a trimis mingea în plasă după o fază creată de Gyokeres și o primă intervenție a lui Oblak la șutul lui Trossard.

Repriza secundă a fost marcată de presiunea constantă a elevilor lui Diego Simeone, care au irosit o ocazie uriașă în minutul 51 prin Giuliano Simeone.

Momentul cel mai controversat s-a consumat cinci minute mai târziu, când Atletico a solicitat un penalty după ce Calafiori l-a călcat pe Griezmann în careu, însă arbitrul Daniel Siebert a dictat fault în atac la faza anterioară, decizie confirmată și de VAR.

În ciuda forcingului final al spaniolilor și a ratării lui Gyokeres din minutul 66, Arsenal și-a păstrat avantajul până la final și cu un 2-1 la general va lupta pentru trofeu la Budapesta, unde va întâlni câștigătoarea duelului dintre Bayern Munchen și PSG.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya – White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly – Saka (C), Eze, Trossard – Gyokeres

REZERVE: Arrizabalaga, Setford, Mosquera, Hincapie, Odegaard, Jesus, Martinelli, Norgaard, Madueke, Havertz, Zubimendi, Dowman

ANTRENOR: Mikel Arteta

ATLETICO (4-4-2): Oblak – Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke (C), Lookman – Griezmann, Alvarez

REZERVE: Musso, Gimenez, Mendoza, Cardoso, Sorloth, Baena, Almada, Lenglet, Molina, Vargas, Bonar, Diaz

ANTRENOR: Diego Simeone