„Anchetă continuă. Avem trei persoane decedate”, a confirmat, într-o conferinţă de presă, şeful poliţiei locale, Dan OShea. „Am arestat suspectul”, a completat înaltul oficial.

Nu este clar dacă oamenii care au fost împușcați la sala de popice Don Carter Lanes erau angajați sau clienți.

Potrivit informațiilor furnizate pe Twitter, trăgătorul este un bărbat de 37 de ani. Iar poliția crede că a împușcat la întâmplare.

UPDATE: 37-year-old white male suspect is in custody. There are no others being sought at this time. Media briefing will be tomorrow 12/27 at 9:30 a.m. at Rockford Police District 3, 557 S. New Towne Drive. — RockfordILPolice (@RockfordPD) December 27, 2020

Împușcăturile au fost raportate la ora locală 18.55, opt ceasuri mai târziu la București, în zona Don Carter.

#Illinois: 3 people have been killed, along with 3 others injured, after a shooting at a bowling alley in Rockford, Illinois. Teenagers were among the victims. A person of interest has been arrested in the investigation pic.twitter.com/iYQzmwZAmw — NewsHub (@NewsHubNow) December 27, 2020

Poliţia din Rockford a cerut populaţiei să evite zona respectivă.

Cele trei persoane rănite prin împuşcare au fost spitalizate.

Rockford este la aproximativ 144 de kilometri nord-vest de Chicago, la granița dintre statele Illinois și Wisconsin.

Foto: Screengrab

