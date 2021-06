„Subiectele au fost de dificultate medie, poate cu unele accente de dificultate mai mare la eseul de la subiectul III, mai ales la partea aceea unde li s-a cerut să vorbească și despre relațiile internaționale la care au participat românii în secolul XIV”, explică profesorul de istorie Marcel Bartic de la liceul Little London din Capitală.

„Nu au fost subiecte care să le solicite o cantitate mare de informații, cât mai degrabă trebuiau să știe cum să facă legături între evenimentele istorice. Un elev de nivel mediul ar trebui să obțină măcar nota 7”, a mai spus profesorul care a rezolvat subiectele live pe libertatea.ro.

Elevilor nu le place să învețe despre Evul Mediu



La rândul său, profesoara Rocsana Rusin de Liceul Nichita Stănescu din București spune că elevii au propria grilă de interpretare a dificultății subiectelor. „Evul Mediu nu se află printre temele care le plac elevilor pentru că trebuie să învețe despre mai mulți domnitori, tratate, bătălii și alte date”, spune profesoara,

„Normal că este anost pentru ei să învețe despre Mihai Viteazul sau Mircea cel Bătrân, dacă nu discuți despre ei într-un context internațional”, mai spune Rocsana Rusin.

Profesoara mai spune că materia de la Bac pentru istorie este puțină, dacă ne raportăm la cât învață copiii în cei patru ani de liceu: „Ei sunt testați doar din materia de clasa a XII-a, spre deosebire de elevii care dau Bacul la matematică, unde este prevăzută toată materia din liceu”.

„La istorie poți să iei 5 doar dacă înțelegi limba română, pentru că primele cerințe se rezolvă în baza unui text dat”, mai spune Rocsana Rusin.

Și Andreea Martinescu, profesoară de Istorie la Școala Gimnazială Nr. 7 din Timișoara, spune că subiectele „n-au fost deloc dificile”.

„Nivelul de dificultate a fost același ca în anii trecuți. Dificultatea de care vorbește toată lumea este legată de subiectul al III-lea, unde au avut de scris un eseu despre perioada medievală. Nu s-a mai întâlnit în variantele din anii trecuți genul acesta de subiect despre Evul Mediu. Pe de altă parte, în alte modele de antrenament, apare”, explică profesoara.

Pe de altă parte, mai spune Andreea Martinescu, este „firesc” ca Evul Mediu să se regăsească în programa de la BAC. „Dacă nu am studia despre această perioadă, nu am înțelege cum am ajuns în epoca modernă și contemporană. Practic, nu am ști cine am fost și cum am ajuns unde suntem astăzi”, explică profesoara.

„Am văzut unele comentarii pe rețelele de socializare că elevii nu au avut cum să-și formeze un discurs istoric într-un an de școală online, ceea ce mi se pare eronat. Structura unui discurs, nu neapărat istoric, nu o înveți în clasa a XII-a, ci se formează de-alungul întregului parcurs școlar”, mai precizează Andreea Martinescu.

Foto: Dumitru Angelescu

