„Nu trebuie acum să plesnim, aşa, de mândrie, că nu vom da niciun om afară şi ce deştepţi suntem noi. Deficitul este foarte mare, riscăm să avem probleme şi în economie”, a atras atenția Constantin Toma la Prima News.

„După părerea mea, în momentul ăsta, cam trei sferturi din primăriile din România nu vor disponibiliza absolut nici un om. Reforma trebuie făcută, nici măcar nu e reformă”, a continuat Constantin Toma.

Edilul a explicat că, potrivit planurilor actuale discutate în Biroul Politic Național, ar fi vorba în medie de patru persoane disponibile pentru fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT).

„Deci, în timp ce mărim salariile și majorăm taxele și impozitele cu 70%, 75% dintre UAT-uri nu au bani nici măcar pentru plata salariilor, fără a mai vorbi de cheltuielile curente. Trebuie făcut un efort real, mai ales că salariile în sectorul bugetar sunt cu aproximativ 30% mai mari decât în economia reală, iar nici guvernul, nici primăriile nu produc bani proprii. Banii vin de la oameni și firme, acesta este adevărul”, a explicat Constantin Toma.

Primarul municipiului Buzău a mai subliniat că lipsa unei reforme reale riscă să transforme criza actuală într-o criză economică majoră. „Dacă nu facem nimic, va fi foarte, foarte dificil”, a adăugat Constantin Toma.

Recomandări Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România”

În ceea ce privește declarația primarului Lia Olguța Vasilescu, potrivit căreia în administrația locală activează 125.000 de persoane, Toma a menționat că la acest număr se adaugă și angajații din structuri precum Direcția de Asistență Socială, centre culturale, cluburi sportive și altele.

„În multe județe, cel mai mare angajator este chiar Consiliul Județean”, a completat Constantin Toma.

Referitor la reforma administrației locale, primarul a subliniat că aceasta trebuie să fie implementată în paralel cu reforma administrației centrale: „Trebuie să fie făcute amândouă simultan”, a concluzionat Constantin Toma.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE