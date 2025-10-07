Un pacient a primit o șansă nouă la viață datorită gestului extraordinar al unei familii, care a ales să accepte donarea de organe, în ciuda pierderii unei persoane dragi. Actul de generozitate a făcut posibilă salvarea unei vieți și subliniază importanța conștientizării donării de organe.

De asemenea, echipa IRGH Cluj-Napoca exprimă o profundă recunoștință familiei donatorului și urează multă putere pentru a depăși momentele dificile.

De asemenea, Vasian Horațiu Nicolae, medic primar Anestezie – Terapie Intensivă la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie, a declarat că centrul a sărbătorit recent un an de activitate.

„O nouă zi de transplant hepatic la IRGH Cluj-Napoca. Al treilea în ultimele șase zile, o premieră pentru centrul nostru tânăr, care a împlinit un an de activitate cu puțin timp în urmă. Un pacient primește o nouă șansă la viață datorită unei familii care a ales să accepte donarea de organe în cel mai greu moment al vieții. Multă recunoștință acestei familii și putere multă să treacă peste aceste momente dificile”, a transmis medicul Vasian.

O echipă complexă de medici redutabili a realizat sâmbătă seară, 14 septembrie 2024, cel dintâi transplant hepatic din istoria orașului Cluj-Napoca, potrivit informațiilor Libertatea.

