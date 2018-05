Superstiţii în a doua zi de Rusalii. Ce nu trebuie să faci astăzi

Ce este bine să faci în a doua zi de Rusalii:

Ca să nu se supere Rusaliile – nişte fiinţe fantastice care, potrivit credinţelor populare precreştine, umblă prin văzduh şi îi pocnesc pe cei ce nu le respectă ziua -, credincioşii duc la biserică ramuri verzi de nuc sau de tei, plante despre care se crede că alungă spiritele rele. Păstrate peste vară, rămurelele apără ogorul şi gospodăria de furtunile şi grindina ce s-ar putea abate asupra lor.

În lunea Rusaliilor, a doua zi după Duminica Pogorârii Sfântului Duh, Biserica Ortodoxă prăznuiește a treia persoană a a Sfintei Treimi, Sfântul Duh, precum indica Penticostarul, la Sinaxarul Utreniei din Lunea Cincizecimii: “Intru aceasta zi, prăznuim pe însuși Preasfântul si de viată făcătorul si intru tot puternicul Duh, Carele este unul din Treime Dumnezeu…”.

Însă, în calendarele românești această zi este trecută ca sărbătoare a Sfintei Treimi. Se pare ca aceasta denumire a fost data sub influenta catolica. La catolici, Sfântă Treime e sărbătorita in prima Duminica după Rusalii. In calendarele celorlalte Biserici Ortodoxe, Lunea de după Rusalii este numita Lunea Sfântului Duh, ca in Penticostar.

Şi la porţi, şi la intrarea în casă se arborează ramuri verzi de nuc sau de tei, pentru a le păzi de rele. În unele locuri, femeile stau în răspântii, cu ştergare şi vase mari cu apă, în care pun frunze de nuc şi spală picioarele trecătorilor. Din Duminica Mare, sau a Rusaliilor, poate începe culesul plantelor de leac; până la această dată, se consideră că plantele sunt contaminate de către Rusalii.

Ce nu trebuie să faci:

Să nu mergi “la scaldă” în ziua de Rusalii, fiindcă este pericol mare de înec.

Să nu lucrezi, fiindcă atragi asupra ta mânia Rusaliilor.

Să nu te urci în arbori sau în locuri înalte şi nici să călătoreşti departe de casa.

Să nu se certe nimeni, căci e luat de Iele.

În unele zone se spune că cine nu respectă sărbătoarea Rusaliilor, va fi pedepsit de iele, care provoacă boala denumită popular“luat din Rusalii”. De asemenea, nu este bine să te cerţi cu cineva în ziua de Rusalii, pentru că vei fi “luat din Rusalii”.

Ielele beau noaptea apă din fântâni și oricine bea după ele rămâne pocit. De aceea, când bea cineva apă dintr-o fântână, să lase un semn acolo, ca poceala să cadă pe acel semn. Chiar acasă, e bine să acoperi căldarea cu apă, sau alt vas să-l pui cu gura-n jos, ca să nu se scalde Ielele și să te pocească apoi.