Bunica băiețului de 10 ani, care a dispărut miercuri în timp ce scălda în râul Ialomița, a declarat, pentru Libertatea.ro, că ar fi văzut trupul copilașului într-o zonă în care există pomi căzuți în apă. Oamenii spun că au cerut ajutorul primarului pe care îl acuză că nu i-ar fi ajuta în această situație disperată.

De cealaltă parte, Mihai Ghiță, edilul comunei Ion Roată, a menționat că participă alături de pompieri la operațiunea de căutare și că râul Ialomița a fost periat de salvatori aproape șapte kilometri în aval.

„De trei zile sunt pe râul Ialomița. Am intrat în pădure și am mers în apropiere de localitatea Sfântul Gheorghe. Să intre primarul în apă?, Să intre sub crengi”, a afirmat primarul Mihai Ghiță, pentru Libertatea.ro