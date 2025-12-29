Trenul a deraiat în momentul în care a intrat într-o curbă

Marina mexicană a precizat că 98 de persoane au fost rănite, dintre care 36 au fost internate în spital.

Accidentul s-a produs în apropierea localității Nizanda, în momentul în care trenul a intrat într-o curbă, au declarat oficialii. Procurorul general al Mexicului a confirmat deschiderea unei anchete pentru a stabili cauzele incidentului.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a anunțat că cinci dintre răniți se află în stare gravă și că mai mulți oficiali de rang înalt s-au deplasat la locul tragediei.

Imaginile surprinse la fața locului arată echipele de salvare ajutând pasagerii să coboare din trenul deraiat, care ieșise de pe șine și era înclinat periculos spre marginea unei stânci.

Linia a fost inaugurată în urmă cu doi ani

Trenul interoceanic, care face legătura între portul Salina Cruz, de la Pacific, și Coatzacoalcos, de pe coasta Golfului, era format din două locomotive și patru vagoane de pasageri, conform marinei mexicane, care administrează rețeaua feroviară a țării.

Guvernatorul statului Oaxaca, Salomón Jara Cruz, și-a exprimat „profunda durere” față de accident și a declarat că autoritățile locale colaborează cu cele federale pentru a sprijini victimele.

Linia feroviară interoceanică a fost inaugurată în urmă cu doi ani, ca parte a unui proiect menit să stimuleze economia regională, inițiat de fostul președinte Andrés Manuel López Obrador.

Proiectul viza modernizarea transportului feroviar de-a lungul Istmului Tehuantepec și transformarea zonei într-un important coridor comercial, prin dezvoltarea porturilor, căilor ferate și infrastructurii industriale.

De asemenea, serviciul feroviar face parte dintr-un plan mai amplu de extindere a transportului de pasageri și marfă în sudul Mexicului și de impulsionare a creșterii economice în regiune.