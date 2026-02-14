Caricaturi create de Inteligența Artificială

Rețelele de socializare s-au umplut în ultima vreme de caricaturi realizate cu ajutorul chat-urilor cu Inteligență Artificială, pe baza datelor introduse de utilizatori. Vorbim de imagini care ilustrează oamenii pe baza locurilor de muncă, a hobby-urilor. Unele persoane le folosesc chiar pentru a genera imagini caricaturizate ale copiilor.

Trendul fotografiilor realizate cu ajutorul Chat GPT este foarte popular pe Facebook și nu numai.

Pentru a genera o caricatură personalizată, utilizatorii încarcă fotografii personale pe platforme de inteligență artificială, completând adesea cu informații precum funcția ocupată sau compania pentru care lucrează. 

Concret, oamenii încarcă o imagine de aproape cu ei și îl roagă pe ChatGPT să „creeze o caricatură a lor și a meseriei lor pe baza a tot ceea ce știe despre el”. De multe ori, sunt adăugate și alte informații personale.

Sistemele analizează aceste imagini pentru a extrage date, inclusiv expresii faciale, locații sau alte detalii contextuale, explică Jake Moore, consultant în securitate cibernetică. 

Potrivit acestuia, datele astfel colectate pot fi păstrate pentru o perioadă nedeterminată.

O singură imagine, asociată cu detalii personale, poate fi mai revelatoare decât își dau seama utilizatorii.

Riscuri pentru securitatea datelor

Experții atrag atenția asupra potențialelor pericole. 

„Faci treaba escrocilor în locul lor – le oferi o reprezentare vizuală a cine ești”, afirmă Bob Long, vicepreședinte la compania de autentificare a vârstei Daon. 

Acesta adaugă că simpla utilizare a unui astfel de serviciu poate reprezenta o vulnerabilitate.

Un alt pericol îl reprezintă posibilitatea ca imaginile încărcate să fie utilizate pentru antrenarea algoritmilor de inteligență artificială. 

Charlotte Wilson, directoare la compania de securitate cibernetică Check Point, avertizează că o singură fotografie de înaltă rezoluție poate fi folosită pentru a crea deepfake-uri sau conturi false pe rețelele sociale.

„Selfie-urile ajută infractorii să treacă de la escrocherii generice la impersonare personalizată, cu grad ridicat de convingere”, a spus ea.

Ce se întâmplă cu datele încărcate în platformele AI

Platformele precum OpenAI menționează că imaginile și datele utilizatorilor pot fi folosite pentru îmbunătățirea algoritmilor de inteligență artificială. 

Totuși, conform declarațiilor făcute pentru Euronews, acest proces nu implică stocarea imaginilor într-o bază de date publică, ci doar utilizarea lor pentru rafinarea performanțelor sistemului.

Cu toate acestea, o breșă de securitate ar putea expune informații sensibile către hackeri, oferindu-le acestora o oportunitate unică de exploatare. 

Formularea invitațiilor pentru astfel de provocări ar trebui să ridice semnale de alarmă, deoarece „pare că a fost inițiată intenționat de un escroc care dorește să ușureze munca”, subliniază Long.

Cum te poți proteja

Experții sugerează adoptarea unor măsuri de precauție, dacă utilizatorii doresc să participe la aceste trenduri. 

Charlotte Wilson recomandă evitarea încărcării pe platformele cu inteligență artificială a fotografiilor care conțin detalii de identificare, cum ar fi insignele, uniforme sau fundaluri care dezvăluie locația. 

„Decupați strâns fotografia, păstrați fundalul simplu și nu includeți insigne, uniforme, ecusoane de serviciu, indicii despre locație sau orice altceva care vă leagă de un angajator sau de o rutină”, a spus ea.

De asemenea, este important să nu fie divulgate informații suplimentare, precum funcția ocupată sau numele angajatorului.

Jake Moore sfătuiește utilizatorii să analizeze setările de confidențialitate ale platformelor înainte de a încărca datele.

De exemplu, OpenAI permite utilizatorilor să renunțe la utilizarea datelor lor pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială prin intermediul opțiunii „nu se antrenează pe conținutul meu”.

Conform legislației Uniunii Europene, utilizatorii pot solicita ștergerea datelor cu caracter personal, însă OpenAI avertizează că anumite informații ar putea fi păstrate pentru a preveni frauda și alte probleme legate de securitate.

