Prioritizare scăzută pe rețeaua feroviară maghiară MAV

Trenul circulă pe ruta internațională Budapesta Keleti (Ungaria) – București Nord (România), fiind un tren de noapte care parcurge rute interne în România sub numărul IRN 79, după ce trece granița pe la Curtici.

IRN 79 continuă să înregistreze întârzieri semnificative, ajungând zilnic în România cu întârzieri majore. Pe teritoriul Ungariei, trenul Muntenia este frecvent întârziat din cauza restricțiilor de viteză, lucrărilor la infrastructură și lipsei de locomotive dedicate pentru trenurile internaționale. Club Feroviar subliniază că trenul nu beneficiază de prioritate pe rețeaua MAV, fiind eclipsat de trenurile interne InterCity, de marfare și de trenurile de rang „premium”.

Întârzierile încep frecvent la plecarea din Budapest Keleti, unde trenul nu are prioritate față de alte garnituri. Între Ferencváros și Szolnok, restricțiile de viteză și alte lucrări contribuie la acumularea întârzierilor. De asemenea, pe tronsonul Szolnok-Békéscsaba, frecvența staționărilor pentru încrucișări și linia simplă adaugă minute prețioase la timpul de sosire.

Chiar dacă România a aderat la spațiul Schengen, formalitățile de predare ale trenului între MAV și CFR la Curtici continuă să adauge întârzieri suplimentare. Acestea includ schimbul de documente, probele tehnice și înlocuirea locomotivei, procese ce pot dura zeci de minute.

Întârzieri suplimentare pe rețeaua CFR

În loc să recupereze timpul pierdut, trenul Muntenia acumulează noi întârzieri pe rețeaua feroviară din România.

Lucrările de modernizare pe Magistrala 100 (între Arad și Caransebeș), proiectele Quick Wins și problemele de infrastructură de la Viaductul Cârcea încetinesc circulația trenului. Dacă mai apar și probleme tehnice, timpul pierdut crește considerabil.

Trenul Ister beneficiază de tratament „premium”

Trenul Ister (IRN 473), operat de MAV-Start, care operează pe ruta Budapest Keleti – București Nord, are, în schimb, un statut preferențial pe rețeaua maghiară, fiind considerat „internațional premium”. Acesta beneficiază de prioritate la încrucișări, locomotive dedicate și dispoziția „de menținut în grafic”.

În plus, graficul său de circulație este mai flexibil, permițând recuperarea întârzierilor.

În contrast, Muntenia are prioritate scăzută atât pe rețeaua MAV, cât și pe cea CFR, fiind un tren internațional de noapte operat de CFR Călători. Locomotivele alocate sunt cele disponibile în momentul plecării, iar întârzierile, odată acumulate, se amplifică pe traseu.

Comparativ cu Muntenia, Ister parcurge o rută prin Transilvania, unde multe tronsoane au fost deja modernizate. Aceasta îi oferă un avantaj semnificativ, permițând trenului să recupereze eventualele întârzieri acumulate pe teritoriul maghiar. În schimb, Muntenia, care traversează sudul României, se confruntă cu numeroase restricții de viteză și lucrări la infrastructură.

Întârziere-record de peste nouă ore

Pe 9 ianuarie 2026, trenul Muntenia a ajuns în Gara de Nord din București cu o întârziere-record de peste nouă ore, potrivit Club Feroviar. Cauza principală a fost defectarea locomotivei ELASMO 007, recent modernizată la Reloc Craiova, parte a Grupului Grampet. În plus, CFR Călători nu a reușit să trimită o locomotivă de ajutor în timp util.

Dar problema întârzierilor trenului Muntenia nu este una singulară. De exemplu, pe 13 ianuarie, garnitura care a plecat din Budapest Keleti la ora locală 15.10 a sosit la Curtici cu o întârziere de 71 de minute. Până la București Nord, întârzierile au crescut la aproape trei ore. O zi mai târziu, pe 14 ianuarie, trenul a întârziat 35 de minute la intrarea în țară, dar a ajuns la destinație cu o întârziere totală de 111 minute.

