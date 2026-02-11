Tricourile făcute cadou de Bad Bunny angajaților Zara se vând pe platforme second hand cu 25.000 de euro

Bad Bunny a purtat haine de la Zara la Super Bowl 2026

Artistul puertorican Bad Bunny a intrat în istoria Super Bowl-ului 2026 fiind primul cântăreț de limbă spaniolă care a condus celebrul halftime show.

Bad Bunny a oferit un spectacol care a celebrat mândria latino într-un context politic tensionat în SUA, aducând pe scenă salsa, mesaje pozitive și referințe culturale ale Americii. Pentru această ocazie simbolică, artistul a colaborat cu Zara, brandul emblematic al grupului Inditex, pentru a crea un outfit minimalist și elegant, inspirat de tricoul sportiv american.

Zara a furnizat costume și pentru dansatori, orchestră și trupă, creând o estetică uniformă pentru întregul show.

Bad Bunny le-a mulțumit personal angajaților Zara și le-a oferit trocuri speciale de la Super Bowl

După spectacol, Bad Bunny le-a mulțumit personal angajaților din sediul central Inditex din Arteixo, oferindu-le un tricou similar cu cel purtat pe scenă, inscripționat cu numărul 64, și o notă semnată de artist.

„Mulțumesc pentru timpul, talentul și inima pe care le-ați pus în acest proiect. Mulțumesc pentru că l-ați făcut real. Acest show a fost și al vostru. Sper să vă bucurați de el. Ne vedem curând! Benito”, a transmis artistul.

Tricourile de la Zara nu au fost create pentru vânzarea în masă

Zara a subliniat că tricoul nu a fost conceput pentru a fi vândut publicului, fiind exclusiv destinat viziunii artistice a show-ului. Astfel, tricourile oferite cadou de Bad Bunny au devenit un obiect râvnit și foarte dorit printre pasionați și colecționari.

Piesele reprezintă o combinație unică de factori: raritate absolută, legătura cu un moment istoric și statutul lui Bad Bunny.

Acești factori contribuie la percepția că piesa este un obiect de colecție, mai ales pentru fanii dedicați și colecționarii de articole exclusiviste. Nu a durat mult până când vânzătorii au realizat ce profit ar putea scoate de pe urma cadoului făcut de artist așa că au trecut imediat la treabă și au postat anunțurile.

Tricourile oferite de Bad Bunny cadou se vând cu zeci de mii de euro pe platformele second-hand

Tricoul a devenit însă un obiect râvnit pe platformele de revânzare, precum Vinted. Cadenaser.com evidențiază că, deși tricourile Zara obișnuite se vând cu câțiva euro, prețurile cerute pentru aceste articole exclusiviste variază de la 600 de euro la sume exorbitante, peste 25.000 de euro.

Anunțurile de pe Vinted cu tricourile oferite cadou de Bad Bunny care se vând între 16.000 și 25.000 euro. Foto: Vinted / Cadenaser.com

Această explozie de prețuri este alimentată de raritatea produsului, relevanța globală a artistului și simbolismul momentului cultural. Bad Bunny, fiind una dintre cele mai influente figuri ale industriei muzicale, transformă orice obiect asociat cu el într-un simbol valoros.

Tricourile vândute cu 25.000 de euro pe Vinted au stârnit controverse

Apariția tricourilor pe Vinted a stârnit controverse pe rețelele sociale. În timp ce unii consideră că angajații au dreptul să dispună de cadou cum doresc, alții critică faptul că gestul de recunoștință al artistului a fost transformat într-un articol de speculație.

Cert este că tricoul creat de Zara pentru Bad Bunny a devenit una dintre cele mai comentate și scumpe piese de îmbrăcăminte de pe piața second hand.

