„Citind această anchetă și doar analizând detaliile, aproape că m-am îmbolnăvit fizic”

Invitată într-o emisiune moderată la CNN de jurnalista Paula Newton, Heidi Blake a dezvăluit detalii tulburătoare despre ceea ce ea numește „imperiul abuzurilor”, radiografiind eșecul sistemic al autorităților din Marea Britanie și România și jocurile de culise politice care le-au permis fraților Tate să evite, până acum, celula de închisoare.

Titlul investigației semnate de Heidi Blake, în ediția online a The New Yorker

Heidi Blake a vorbit la CNN cu Paula Newton despre reportajele sale privind acuzațiile de trafic de persoane, constrângere și violență sexuală concentrate în jurul lui Andrew Tate, despre eșecurile sistemului care i-au permis acestuia să ajungă la o influență globală și despre motivele pentru care mișcarea sa continuă să crească.

Impactul probelor adunate în redacția The New Yorker este atât de violent, încât chiar și jurnaliștii cu experiență au avut dificultăți în a procesa informațiile. „Citind această anchetă și doar analizând detaliile, aproape că m-am îmbolnăvit fizic”, a mărturisit moderatoarea Paula Newton, introducând un avertisment public privind descrierile de agresiuni și violență sexuală.

Primele anchete, începute în 2014

Investigația lui Blake arată că, departe de a fi un caz recent, comportamentul fraților Tate a fost documentat de autorități încă de acum zece ani. În 2014 și 2015, în plină dezvoltare a mișcării #MeToo, trei femei – Hannah Price, Maya Navarro și Amelia Walker – s-au prezentat la poliția din Hertfordshire, Marea Britanie, acuzându-l pe Andrew Tate de viol și strangulare.

Modul în care poliția britanică a gestionat cazul este catalogat de jurnalistă drept „șocant”: dosarul a fost lăsat să adune praf timp de patru ani, timp în care nu s-a făcut aproape nimic. Polițiștii au lăsat telefonul mobil al lui Andrew Tate într-o secție fără a-i descărca datele în mod corespunzător, transformând probe cruciale în dovezi inutilizabile. Procurorii britanici au clasat definitiv acuzațiile în 2019, însă în acest interval, Andrew Tate părăsise deja Regatul Unit.

„Există argumente solide conform cărora, dacă acele trei femei ar fi fost luate în serios acum un deceniu, Andrew Tate ar fi fost judecat și tras la răspundere. Poate că alte zeci de femei nu ar mai fi suferit în anii care au urmat”, explică Heidi Blake.

De ce a ales Andrew Tate România? „Jurisdicție indulgentă unde poți folosi corupția”

După prăbușirea cazului din Marea Britanie, Andrew Tate s-a mutat în România. Jurnalista de la The New Yorker subliniază că mutarea nu a fost una întâmplătoare, ci o decizie calculată pe baza vulnerabilităților din sistemul judiciar de la București.

„Andrew Tate a spus public, ani de zile, că s-a mutat în România tocmai pentru că este o jurisdicție mai indulgentă în ceea ce privește infracțiunile împotriva femeilor. A spus deschis că România este o țară coruptă și că poate folosi această corupție în avantajul său. El a crezut sincer că este deasupra legii aici și a fost complet luat prin surprindere când DIICOT și autoritățile române au declanșat dosarul de trafic de persoane”, a explicat Blake în dialogul cu Paula Newton.

În prezent, frații Tate sunt blocați în România din cauza procesului penal de pe rol, dar pe numele lor există și mandate de arestare în Regatul Unit, unde sunt căutați pentru 21 de capete de acuzare combinate de viol și trafic de persoane. Instanțele din România au decis amânarea extrădării lor până la soluționarea definitivă a dosarului penal autohton.

Mai mult, Heidi Blake susține că a obținut mesaje private de o gravitate extremă, în care frații Tate le scriau consilierilor și avocaților lor că sunt, în mod eficient, „protejați de România” de a fi nevoiți să meargă în Marea Britanie pentru a înfrunta justiția.

„Ridicarea restricțiilor de călătorie s-a făcut sub presiunea semnificativă a SUA”

Una dintre cele mai explozive dezvăluiri ale anchetei vizează modul în care rețeaua Tate a reușit să influențeze deciziile judiciare prin conexiuni politice internaționale. Jurnalista asociază momentele-cheie ale dosarului cu schimbările politice de la Washington.

Conform ziaristei, în februarie anul trecut, la scurt timp după realegerea lui Donald Trump la Casa Albă, judecătorii din România au ridicat brusc restricțiile de călătorie impuse fraților Tate, deși aceștia erau acuzați de fapte de o gravitate extremă.

„Aceasta este o poveste despre impunitate. Au reușit să își folosească conexiunile politice, în special în aripa de dreapta din America, pentru a scăpa nepedepsiți. Procurorii au ridicat aceste restricții sub o presiune semnificativă exercitată de SUA asupra României”, a declarat Heidi Blake.

Jurnalista a explicat, la CNN: „Asta m-a determinat parțial să încep să investighez acest lucru, anume că anul trecut, în februarie, la scurt timp după realegerea lui Donald Trump, Andrew Tate și Tristan Tate au fost eliberați de toate restricțiile de călătorie în România, unde s-au confruntat cu acuzații foarte grave de viol și trafic de persoane, și li s-a permis să călătorească liber prin lume și de atunci își proclamă nevinovăția și declară că dosarul împotriva lor este complet decis și nu duce nicăieri. Și asta s-a întâmplat după ce SUA a exercitat presiuni asupra României și procurorii au ridicat aceste restricții sub presiunea semnificativă a SUA. Așa că am vrut cu adevărat să văd ce au făcut frații și să investighez cât mai mult posibil dovezile pe care le-aș putea găsi pentru a documenta acțiunile lor din ultimii 10 ani și să încerc să ofer acest context oamenilor care îi aud pe frați declarând constant că nu există nicio dovadă împotriva lor.”

Interviul de pe terenul de golf din Moscova, un atac frontal la adresa justiției române

În timp ce procesele continuă, Andrew Tate adoptă o atitudine sfidătoare. Acesta a fost localizat recent pe un teren de golf de lângă Moscova, de unde a oferit un interviu în care a desconsiderat complet ancheta procurorilor români.

„Statul român are același nivel de integritate judiciară ca și Zambia. Așa că orice spun ei, putem lua cu un praf de sare. Dacă aș fi rănit vreodată pe cineva, mai ales având în vedere cât de mult au încercat să mă bage la închisoare, nu aș fi stat aici acum, ca un om liber”, a declarat Andrew Tate.

Heidi Blake explică tactica milionarului: „El joacă sistemul exact așa cum îi convine la un moment dat. Când a vrut să vină în România, a lăudat oportunitățile oferite de corupție. Acum, când este investigat, folosește aceeași idee de corupție pentru a spune că dosarul statului român este lipsit de credibilitate și nu trebuie luat în serios”.

Confruntarea din salonul de trabucuri de la București: „M-a privit în ochi și m-a mințit”

Pentru a asigura echidistanța jurnalistică, Heidi Blake s-a deplasat la București, unde s-a întâlnit personal cu cei doi frați într-un salon exclusiv de trabucuri. A petrecut ore în șir discutând la telefon și față în față cu Tristan și aproximativ o oră cu Andrew Tate.

„Ceea ce m-a frapat cu adevărat în întâlnirea cu Andrew a fost că a mințit foarte deschis. Nu doar că mi-a spus că nu este misogin și că nu a denigrat niciodată femeile — ceea ce este demonstrabil fals dacă te uiți la istoricul lui online —, dar mi-a jurat că afacerea lui online fusese închisă cu 10 ani înainte de perchezițiile poliției române. Analizând datele, cronologia lui ar fi însemnat că afacerea s-a închis înainte de a fi înființată! Am fost uimită cum a putut să mă privească direct în ochi și să îmi spună aceste minciuni sfruntate”, a relatat jurnalista.

Când Andrew Tate i-a aruncat celebra sa replică de apăra, — „Dacă sunt traficant de persoane, arată-mi o victimă. De ce nu vorbesc victimele?”, jurnalista avea deja răspunsul pregătit. Documentase cazurile a peste o duzină de femei care au acceptat să vorbească și strânsese zeci de declarații de martori și probe judiciare voluminoase.

„Universitatea Hustlers”, o fabrică gigantică de propagat misoginie

Andrew Tate (dreapta), alături de fratele lui Tristan Tate, la Curtea de Apel București, pe 15 octombrie 2024. Foto: Andrei Pungovschi/Getty Images

Ancheta The New Yorker explică și mecanismul de inginerie socială prin care Andrew Tate a devenit un fenomen global inaccesibil blocajelor clasice din Social Media. În vara anului 2022, conținutul său a explodat, înregistrând peste 12 miliarde de vizualizări doar pe TikTok.

Secretul a fost lansarea „Hustlers University”. În loc să fie o simplă școală online de business, platforma funcționa ca o uzină de marketing afiliat. Mii de fani și membri primeau bani și comisioane dacă decupau clipuri controversate cu Andrew Tate și le repostau de pe conturi secundare. Acest asalt masiv a forțat algoritmii rețelelor sociale să amplifice mesaje extrem de misogine, transformându-l într-o forță globală exact în momentul în care autoritățile din România declanșau perchezițiile.

Protejați de miliardarii planetei, înfruntați de curajul femeilor

Deși companii uriașe precum Apple sau YouTube continuă să le permită monetizarea conținutului, iar figuri influente din zona de dreapta — precum Elon Musk (care a catalogat acuzațiile drept o campanie de denigrare liberală), Donald Trump Jr., Candace Owens sau Tucker Carlson — le iau public apărarea, victimele nu dau înapoi.

„Femeile pe care le-am întâlnit au fost hărțuite, amenințate și discreditate online în mod sistemic. Cu toate acestea, dau dovadă de un curaj extraordinar. Un grup de patru femei din Marea Britanie a deschis un proces civil pentru viol și agresiune, fiind adevărata forță motrice care ține dosarul activ. De asemenea, femeile care continuă să depună mărturie în fața autorităților române caută dreptate cu o dârzenie incredibilă. Ele descriu un model identic de manipulare, constrângere numit ‘metoda Loverboy’ și agresiune sexuală. Vocile lor trebuie, în sfârșit, ascultate”, a conchis jurnalista Heidi Blake.

Intitulat „Andrew Tates Empire of Abuse”, reportajul publicat pe 8 iunie de The New Yorker analizează modul în care frații Tate au pus bazele unei platforme masive bazate pe exploatare, misoginism și dominare masculină. Articolul arată că discursurile radicale promovate de Andrew Tate în social media – prin care glorifica subjugarea femeilor – nu erau simple „personaje” de marketing, ci reflectau un istoric lung de abuzuri fizice și psihologice reale.

Ancheta adună mărturii tulburătoare ale unor femei care s-au declarat victime ale fraților Tate în mai multe state, arătând cum funcționa mecanismul de manipulare emoțională și șantaj prin care acestea erau forțate să producă conținut digital.

Heidi Blake subliniază și eforturile recente ale lui Andrew Tate de a se apropia de cercuri politice influente din Statele Unite (zona mișcării MAGA), încercând să folosească această umbrelă ideologică pentru a politiza dosarele penale din Europa și a se portretiza drept o victimă a sistemului global.

Frații Tate sunt în continuare cercetați în România

Ancheta derulată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a debutat pe 29 Decembrie 2022, când procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu BCCO București, au descins la proprietățile fraților Tate. Aceștia au fost reținuți sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol. Anchetatorii au identificat metoda „loverboy” ca principal mod de operare.

În februarie 2025, aflați sub control judiciar după o lungă perioadă de arest preventiv și arest la domiciliu, frații Tate obțin o decizie favorabilă: DIICOT le ridică temporar interdicția de a părăsi România. Aceștia efectuează o deplasare în Florida (SUA), urmată ulterior de o călătorie în Dubai, în aprilie 2025, deși obligațiile de a se prezenta la Poliția Voluntari rămân active.

Andrew și fratele său, Tristan, au fost trimiși în judecată în 2023 de către procurorii DIICOT pentru acuzații extrem de grave, de la trafic de persoane, la viol și până la acuzații de spălare a banilor. Judecătorii au stabilit în acel dosar că nu există suficiente probe, că dosarul nu a fost efectuat așa cum trebuie, astfel că ancheta a ajuns înapoi la DIICOT. Procurorii refac acum dosarul, caută noi noi probe și apar și noi acuzații pentru Andrew și fratele său Tristan.

Tribunalul București a revocat luni, 6 aprilie, toate măsurile preventive dispuse împotriva fraților Tate, „marcând un punct de cotitură într-un dosar care a durat aproape patru ani”, au anunțat avocații acestora.

Pe 17 iunie, Andrew Tate a fost din nou audiat la DIICOT unde i s-au adus noi acuzații de trafic de persoane şi spălare a banilor.

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