Eliza G. și-a adjudecat Marele Trofeu al festivalului Cerbul de Aur 2019. La gala de sâmbătă seara, după ce a fost anunțată drept marea câștigătoare, Eliza G a cântat din nou piesa cu care a participat la concurs: o melodie românească de succes, „Creioane colorate”, lansată de Feli, relatează Digi24.

„Sunt foarte fericită şi este o mare onoare pentru mine să primesc Trofeul Cerbul de Aur. Mă bucur că mă aflu aici, în ţara voastră frumoasă şi a fost o mândrie să cânt în limba română”, a spus Eliza G.

Eliza G este o cântăreață și compozitoare italiană, care și-a lansat primului single, Summer lie, în 2009. Piesa The way, mixată în studioul lui David Guetta din Paris, a fost bestseller în Europa, cu peste 10.000 de exemplare în pre-sale. Videoclipul oficial a atins peste 2 milioane de vizionări. A apărut recent în concursul TV The Voice Italy, la sfârșitul lunii aprilie 2019, și a ajuns până la semifinale, unde a cântat Altro che favole, primul său single în italiană, lansat de Universal Music.

„Sunt dependentă de pop, electro-rock și acustic. Acesta este stilul meu”, spunea ea într-un interviu publicat pe site-ul oficial al festivalului Cerbul de Aur.

Ea a plecat acasă cu un premiu de 25.000 de euro.

Câștigători Cerbul de Aur 2019

În afară de marele trofeu acordat Elizei G, au mai fost acordate șase premii.

Premiul I la Cerbul de Aur 2019 (15.000 de euro) a revenit unei cântărețe din Austria, Sara de Blue, pe locul II (10.000 de euro) s-a clasat un artist din Letonia, Ralf Eilands, iar premiul III (5.000 de euro) l-a obținut Monika Marija din Lituania.

Premiul publicului, în valoare de 2.500 de euro, i-a fost acordat lui Florin Răduţă, care a interpretat în concurs piesa românească „Dragostea rămâne”, lansată de Andra.

Premiul presei acreditate la festival, în valoare tot de 2.500 de euro, i-a revenit Syuzannei Melqonyan, din Armenia. Aceasta a interpretat în concurs piesa românească „Pe aripi de vânt” (Delia).

De asemenea, premiul pentru cea mai bună interpretare a unei piese româneşti, în valoare de 2.500 de euro, a fost atribuit cântăreţului australian Alfie Arcuri, care a concurat cu hitul lui Smiley „Acasă”.

