Cel mai recent exemplu vine din Marea Britanie, acolo unde au apărut plăcuțe de înmatriculare pe care, potrivit experților, camerele nu le pot recunoaște. Acestea sunt modificate astfel încât să reflecte lumina infraroșie și sunt, prin urmare, în mare parte „invizibile” pentru sistemele de supraveghere automată, notează publicația sârbă Blic, parte a Ringier Media International.

În Marea Britanie, legea specifică cu precizie dimensiunile, fontul și culorile plăcuțelor de înmatriculare. Cu toate acestea, în ultimii ani, piața a fost inundată de diferite versiuni, de la plăcuțe clasice, plate, 2D, la modele 3D cu litere în relief, până la cele mai recente variante 4D.

Plăcuțele standard 2D sunt cea mai comună alegere, în timp ce versiunile 3D au margini ridicate și litere negre care le conferă adâncime. Cele mai recente plăcuțe 4D oferă și mai multe opțiuni de personalizare, de la gradienturi de culori specifice până la efecte care le fac mai greu de citit de către camere.

Deși aceste semne îndeplinesc toate cerințele legale în ceea ce privește dimensiunea, spațierea și vizibilitatea, procesarea lor în timp real este dificilă pentru sistem.

Portalul britanic BirminghamLive raportează că șoferii cu astfel de semne rămân adesea nepedepsiți chiar și atunci când depășesc limita de viteză sau utilizează benzi rezervate autobuzelor.

Experții avertizează că aceasta este o zonă gri din punct de vedere legal – atâta timp cât plăcuța de înmatriculare îndeplinește cerințele, totul este în regulă din punct de vedere formal, dar problema tehnică rămâne.

„În ciuda sofisticării sale tehnologice și a necesității operaționale, sistemul continuă să se bazeze pe bucăți de plastic atașate la partea din față și din spate a vehiculelor”, a declarat profesorul Frejzer Sempson din Anglia.

Nu este pentru prima dată însă când șoferii folosesc plăcuțe de înmatriculare „fantomă” pentru a deveni „invizibili” pentru radarele Poliției.

