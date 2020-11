Donald Trump nu a recunoscut în mod direct victoria lui Joe Biden, promiţând să continue o „luptă dreaptă”, în timp ce demersurile sale în justiţie se înmulţesc, fără succes, pentru a încerca să demonstreze fraude în alegerile din 3 noiembrie.

„Cu toate acestea, în interesul superior al ţării noastre, recomand” ca agenţia guvernamentală responsabilă pentru transferul de putere să facă „ceea ce este necesar în ceea ce priveşte protocoalele şi am cerut echipei mele să facă acelaşi lucru”, a scris Trump pe Twitter.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good…