Într-un interviu acordat emisiunii Today, Christopher Ruddy, directorul executiv al Newsmax, o organizație de știri de dreapta din SUA, a afirmat: „Președintele Trump nu este împotriva Ucrainei, așa cum ar putea crede unii, și și-a schimbat mult poziția. Cred că vom asista la acțiuni mult mai agresive în săptămânile și lunile următoare”.

Totuși, acesta, care a fost invitat la banchetul oficial din Marea Britanie, a subliniat că Trump rămâne reticent în a trimite trupe americane în zone de conflict, relatează The Guardian.

„Cred că președintele este foarte reticent în a trimite trupe pe teren. Asta nu are nimic de-a face cu Ucraina. Pur și simplu nu-i place ca trupele americane să fie expuse pericolului. Nu-i plac angajamentele fizice. Va efectua aceste atacuri cinetice din când în când, ați văzut asta în Iran, dar totuși nu înseamnă că va trimite trupe americane și le va expune la un risc mare”.

Ruddy a explicat că cel de-al 47-lea președinte al SUA vede acest lucru ca pe o „bătălie economică”. „El a insistat pentru scăderea prețurilor petrolului. Vrea sancțiuni. Vrea ca țările NATO să nu mai cumpere petrol rusesc. Așadar, el, ca om de afaceri, vede acest lucru ca pe un război economic”.

Întrebat despre relația lui Donald Trump cu Vladimir Putin, Ruddy a declarat că președintele american îl consideră pe liderul rus „un tip rău, chiar dacă nu o spune public”.

Apropiatul liderului american a explicat că Trump a încercat să-l atragă pe Putin de partea sa, dar a ajuns la concluzia că „nu va funcționa”.

„Putin nu a vorbit cu nimeni. Nu a vorbit cu niciun președinte american – este reticent, nu va face nimic. Așa că Trump analizează situația și spune: «Să vedem dacă pot fi prietenul lui. Voi încerca să mă apropii de el. Voi fi extrem de generos, voi fi extrem de amabil». Și a încercat asta. Cred că a crezut sincer că va funcționa. Și cred că ajunge la concluzia că nu va funcționa și că trebuie să facă lucruri și de aceea intensifică discuțiile despre tarife și tarife secundare pentru India și China.”

Amintim că Donald Trump și soția sa, Melania, au fost primiți miercuri cu onoruri militare la Windsor. Alături de regele Charles și regina Camilla, au asistat la intonarea imnului SUA și la cea mai mare gardă de onoare organizată vreodată pentru o vizită de stat.

În plus, secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat o posibilă întâlnire între Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care ar putea avea loc săptămâna viitoare. Scopul întrevederii ar fi negocierea unui acord de pace între Ucraina și Rusia.

