Trump e parodiat în ipostaze greu de imaginat

În contextul în care Paramount i-a plătit liderului de la Casa Albă 16 milioane de dolari pentru a evita un proces, într-o perioadă în care compania cere aprobarea pentru o fuziune de 8 miliarde, creatorii South Park, Matt Stone și Trey Parker, au lansat un episod incendiar în care îl înfățișează pe Trump în ipostaze șocante: în pat cu diavolul, în pielea goală și vorbind cu propriul său organ genital.

NEW: South Park targets President Trump over the Epstein files in their new episode, puts him in bed with Satan.



The episode comes as South Park has just reportedly agreed to a 5 year, 50 episode, $1.5 billion deal with Paramount.



“The Epstein list? Are we still talking… pic.twitter.com/sE4zt2ONOu — Collin Rugg (@CollinRugg) July 24, 2025

În episod, Donald Trump este parodiat în stilul grafic folosit de serial pentru Saddam Hussein, este prezentat drept un lider autoritar, care îi amenință pe cetățeni, se dă în spectacol și își arată frecvent „micropenisul vorbitor”. Acesta, la finalul episodului, rostește replica: „Im Donald J. Trump and I approve this message” („Sunt Donald J. Trump și aprob acest mesaj”).

South Park merge până la a sugera că Trump este legat de scandalul Epstein și că se folosește de procesul intentat CBS-ului pentru a-i intimida pe jurnaliști și producători de televiziune. Postul CBS este deținut de Paramount, care se află deja sub presiune după ce a renunțat la emisiunea lui Stephen Colbert, la scurt timp după ce acesta a numit plata făcută către Trump „un mare șpagă”.

Recomandări Un absolvent de liceu, eliminat din examenul de Bacalaureat, a dus în fața unui judecător dispozitivul descoperit asupra sa: „Voiam doar să filmez lucrarea”

Jesus le cere locuitorilor să tacă

Într-o secvență simbolică, personajul Iisus, revenit în South Park, le cere locuitorilor să tacă și să nu-l mai provoace pe președinte. „Ați văzut ce s-a întâmplat cu CBS. Chiar vreți să pățiți ca Stephen Colbert? Dacă cineva are puterea de a fi președinte și de a da în judecată pe toată lumea, atunci poate face orice oricui”, spune el.

Good morning and Happy Thursday to everyone who LOVES the way the South Park guys absolutely cooked trump in their test season premiere, he is going to HATE the accurate size depiction of his tiny member.



Be a shame if everyone retweeted this.https://t.co/tiPMSHyR78 — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) July 24, 2025

Speriați de ceea ce ar putea urma, locuitorii din South Park decid să difuzeze mesaje pro-Trump, într-un gest de auto-cenzură. Ultima secvență arată o versiune deepfake a lui Trump care rătăcește gol prin deșert, într-un videoclip parodic care ironizează propaganda politică.

Paramount, prinsă între Trump și South Park

Tensiunile dintre Paramount și propriii săi angajați au crescut după difuzarea acestui episod. Creatorii South Park au semnat în 2021 un contract exclusiv de 1,5 miliarde de dolari cu Paramount+, ceea ce înseamnă că toate episoadele sunt disponibile doar pe platforma de streaming a companiei. Acum, Paramount este pusă într-o poziție delicată: fie susține libertatea de expresie, fie riscă să-l supere din nou pe Donald Trump, care le-ar putea bloca fuziunea uriașă.

Recomandări Robert Negoiță închide chioșcurile de ziare din Sectorul 3: „În opinia mea, nu e nevoie de presă tipărită”

Yeah, Trump is definitely suing South Park! Im crying 😂😂😂😂 pic.twitter.com/xh5RERdoxv — Van (@vanman_1000) July 24, 2025

Cu primul episod din sezonul 27, „South Park” își reafirmă reputația de show fără limite, dispus să critice pe oricine, indiferent de influență sau statut. Serialul transformă furia într-o armă de satiră, iar „Sermon on the Mount” devine un episod cu potențial exploziv – atât pentru fanii serialului, cât și pentru avocații lui Trump și conducerea Paramount.