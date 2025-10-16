Principalul subiect al întâlnirii Trump-Zelenski va fi posibilitatea furnizării de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina. Casa Albă nu a oferit imediat un comentariu oficial cu privire la aceste informații.

Săptămâna trecută, Trump a dezvăluit că i-a propus lui Zelenski o strategie de negociere cu Rusia. Președintele american a declarat: „I-am spus lui Zelenski că ar putea să-i dea lui Putin un nou ultimatum: fie Rusia poartă discuții serioase de pace, fie Ucraina primește Tomahawks.”

Aceste rachete ar oferi Ucrainei capacitatea de a lovi ținte din teritoriul Rusiei, inclusiv capitala Moscova. Oficialii ucraineni consideră că o astfel de capacitate militară ar putea determina Rusia să revină la masa negocierilor.

Președintele american Donald Trump a confirmat că îl va primi vineri, la Casa Albă, pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și a apreciat că liderul turc Recep Tayyip Erdogan îl poate ajuta la încheierea războiului din Ucraina.

Vizita lui Zelenski la Washington este așteptată în contextul unor discuții asupra posibilității ca Statele Unite să înarmeze Ucraina cu temutele rachete Tomahawk. Kremlinul duce o amplă campanie de intimidare și proteste pentru a-l forța pe Donald Trump să nu livreze aceste rachete cu rază lungă de acțiune.

