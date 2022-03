Taras Topolia, solistul trupei Antylia, a declarat pentru Euronews că „nu știe ce s-ar fi întâmplat”, dacă altcineva ar fi fost în poziția lui Zelenski.

„Suntem mândri de președintele nostru. El este o reprezentare a spiritului și libertății noastre naționale. Nici măcar o secundă, în ultimele săptămâni, nu s-a îndoit că Ucraina va câștiga.”, a declarat acesta.

Chitaristul Dmytro Zhoul nu crede că Ucraina va pierde și spune că „sunt pregătiți pentru orice”.

S-a format o nouă Ucraina și a fost formată de noi Dmytro Zhoul, chitarist:

Topolia a spus că primele zile ale invaziei Rusiei au fost o „situație șocantă”.

„Nimeni din Ucraina nu se aștepta ca Putin să escaladeze conflictul în halul ăsta, distrugând infrastructura civilă, fabricile, orfelinatele, industriile, zonele rezidențiale, maternitățile… și așa mai departe”, a spus el.

„Veterani” în lupta împotriva Moscovei

Trupa a început să facă voluntariat pentru armata ucraineană în 2014, când Rusia a anexat Crimeea și a izbucnit conflictul dintre Kiev și separatiștii susținuți de ruși, în estul Ucrainei. S-au întors la muzica lor, dar și-au luat înapoi armele de când a început invazia rusă, în 24 februarie.

Clapeistul Serhii Vusyk a spus că trupa a decis devreme să-și ia rămas bun de la familii și să rămână la Kiev.

„Ne-am alăturat armatei ucrainene înainte de război (…) Suntem părinți. Eu am trei copii, Taras are trei copii. Dima are un fiu”, a spus el.

Toboșarul Dmytro Vodovozov și basistul Mykhailo Chyrko nu sunt în prima linie. Ei fac o muncă la fel de importantă, organizând proviziile.

Vodovozov spune că există un cont bancar unde se adună bani, din care se cumpără cele necesare pentru soldați și garda națională.

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina, declanșat de Rusia

Citeşte şi:

Celelalte războaie ale lui Putin. Groznîi, Alep, orașe devastate de armata Rusiei, oferă un tipar sumbru pentru ofensiva din Ucraina

Apelul unui cunoscut intelectual apropiat BOR: Patriarhul nostru trebuie să se disocieze de hidoșenia Bisericii Ruse, care vorbește despre nevoia armei nucleare

Pierderile Rusiei ascund vulnerabilitatea Ucrainei. O analiză mai puțin optimistă despre șansele Kievului în război

Politolog ucrainean din Cernăuți: Moscova se visa a treia Romă, dar a devenit cel de-al patrulea Reich. Va profita China de slăbirea Rusiei?

GSP.RO Mesajul ucrainencei pentru românul care a făcut-o sa plângă într-o benzinărie din zona Moeciu: "Nici nu știa că am 4 copii"

Playtech.ro Donald Trump, amenințare la adresa lui Vladimir Putin. S-a aflat abia acum: clădirile țintite din Rusia pe care le...

Observatornews.ro “Dumnezeu te-a ales să mergi la ceruri mult prea devreme!” Maria, o poliţistă din Iaşi, a murit de cancer. Trei copii au rămas acum fără mamă

HOROSCOP Horoscop 22 martie 2022. Taurii ar fi bine să se asigure că ceea ce spun va ajunge la cine trebuie și vor fi înțeleși cum trebuie

Știrileprotv.ro Victorie importantă pentru armata ucraineană. A recuperat un oraș cucerit de ruși

Telekomsport Revolta oligarhilor! Cunoscutul lui Putin anunţă data la care va fi dat jos preşedintele Rusiei. Cât de aproape e momentul istoric

PUBLICITATE Celebrăm femeile din România printr-un proiect special