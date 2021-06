Pe când era în pântecul mamei sale, micuțul Tudor Rotar, din București, a fost diagnosticat cu o cumplită malformație a inimii – atrezie valvă pulmonară -, o maladie care avea să-i schimbe complet viața.

La nici doi ani, copilul a fost deja operat de două ori pe cord deschis, dar șirul intervențiilor chirurgicale nu se va opri dacă băiețelul nu va ajunge la un spital american din Boston pentru a-i fi corectate, tot chirurgical, efectele maladiei care i-a afectat mușchii inimii.

Însă pentru a spera la viață, pentru a avea o inimă „reparată”, Tudor are nevoie de peste 200.000 de dolari, sumă la care se ridică costurile operației.

O investigație de rutină pe care mama lui, Miruna, a făcut-o la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”, din Capitală a scos la iveală faptul că ceva nu este în regulă cu inima micuțului Tudor.

În al doilea trimestru de sarcină, medicii au descoperit că inima fătului este grav afectată de o maladie care îi poate pune viața în pericol. La acel moment, specialiștii oscilau între două diagnostice: atrezie valvă pulmonară și stenoză pulmonară severă, ambele extrem de grave.

După nașterea copilașului la o clinică din Bad Oeynhausen, Germania, acolo unde mama sa a decis să-l aducă pe lume pentru a evita producerea unor complicații în cazul în care ar fi născut în România, a fost confirmată atrezia. Adică inima lui Tudor nu poate să pompeze suficient sânge către plămâni.

„Eram în al nouălea cer… Urma să-l aduc pe lume pe Tudor, primul nostru copilaș. Am dat sarcinii o atenție extrem de mare. Când am primit vestea că bebelușul nostru este bolnav de inimă, am rămas șocați. Eram în al doilea trimestru de sarcină. Atunci am luat decizia să nasc în Germania pentru a preîntâmpina alte probleme medicale ce se puteau ivi aici, în România”.

Mama lui Tudor: