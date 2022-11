În cadrul procesului scăpat de sub control, băiatul acesta a suferit arsuri grave la gât și la piept. Adolescentul a fost transportat Spitalul Civil din Valsad, a declarat poliția.

Imaginile îl arată pe frizer aprinzând un chibrit. Capul clientului ia, însă, foc la contactul cu flacăra, iar clipul se termină cu tentativele disperate ale hair-stilistului de a stinge incendiul cu un prosop.

Ofițerul de anchetă Karamsinh Makwana a transmis că poliția cercetează cazul și încearcă să identifice ce substanță chimică a fost folosită.

Atenție, imagini care v-ar putea afecta emoțional!

A youth while attempting a new hair style ‘Fire Hair Cut’ suffered burn injuries when the barber failed to give the controlled cut in Vapi town of #Valsad district



The mishap happened on Wednesday and the youth is being treated in a government hospital in #Surat#Viral #Gujarat pic.twitter.com/3a7av0QCJZ