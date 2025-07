Incendiile au provocat moartea a cel puțin doi oameni în provincia Izmir, pe coasta de vest.

Echipele de intervenţie din Turcia, sprijinite de aeronave, luptă pentru controlul flăcărilor.

Condiţiile meteo nefavorabile au favorizat răspândirea rapidă a focului: temperaturile ridicate, vântul puternic şi umiditatea scăzută.

Din cele 65 de incendii izbucnite în Turcia de la 26 iunie, unele au fost cauzate de activităţi umane. Autorităţile au identificat surse precum lucrări de sudură, utilizarea utilajelor agricole lângă păduri şi arderea deşeurilor din grădini.

Massive Fires in Turkey

The Minister İbrahim Yumaklı recently stated that there are 77 acvive Forrest fires, and nine of the fires are currently extremely large.

The Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak, and Doğanbey fires are still out of control.#Turkey #Fires #izmir pic.twitter.com/QDIe3wToRE

