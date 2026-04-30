Finalizarea procesului de achiziție este condiționată de obținerea aprobărilor din partea autorităților de reglementare la nivel local.

„Urmând procesului inițiat în ianuarie 2026, acordul de achiziție a acțiunilor reprezentând 96,77% din capitalul social al Automecanica S.A. a fost semnat pe 29 aprilie 2026, la o valoare de aproximativ 85 de milioane de euro. Prin această investiție, Otokar devine un producător de echipamente de apărare cu operațiuni industriale în interiorul Uniunii Europene – un reper strategic care poziționează compania să joace un rol mai activ în procesele de achiziții militare la nivel european”, arată compania.

„Această investiție reprezintă o expresie concretă a angajamentului pe termen lung al Otokar față de România”, a declarat, în comunicat, Aykut Özüner, directorul general al Otokar.

Producția de blindate în România

Procesul de achiziție nu a afectat ritmul programului, susține compania.

Vehiculele produse în Turcia în cadrul Programului COBRA II ATBTU au fost deja fabricate, livrate în România și sunt în prezent în dotarea Forțelor Armate Române.

În paralel, toate pregătirile de producție la facilitatea din Mediaș au fost finalizate, iar fazele inițiale ale producției locale sunt în desfășurare.

Demararea operațiunilor complete de asamblare este programată pentru iunie 2026.

250 de angajați

Capacitatea de producție de la Mediaș acoperă întregul ciclu de fabricație: de la debitare și sudură, până la vopsire, asamblare și testare de calitate.

Fabrica din Mediaș se întinde pe o suprafață de aproximativ 140.000 de metri pătrați și are în prezent peste 250 de angajați – muncitori și personal tehnic.

Unitatea este complet echipată cu infrastructură și autorizațiile necesare producției în serie de vehicule blindate, conform cerințelor NATO.

Turcii de la Otokar cumpără producătorul de blindate Automecanica din Mediaș
Blindată Otokar Cobra II Foto: Otokar

Contract de 4,2 miliarde de lei

În noiembrie 2024, Otokar a semnat un contract cu Romtehnica pentru livrarea a 1.059 de vehicule blindate ușoare tactice pe roți 4×4 COBRA II către Ministerul Apărării Naționale al României.

Contractul, în valoare de aproximativ 4,26 de miliarde de lei, echivalentul a 857 de milioane de euro fără TVA, reprezintă unul dintre cele mai importante programe de achiziție de vehicule militare din Europa în ultimii ani.

În cadrul programului, o parte semnificativă a vehiculelor urmează să fie produsă local.

Otokar a furnizat peste 33.000 de vehicule militare care sunt în serviciu activ în aproape 50 de țări.

Otokar face parte din Koç Group, cel mai mare conglomerat industrial și de servicii din Turcia.

Reacția lui Sorin Grindeanu după ce Victoria Stoiciu și-a dat demisia din PSD. Atac voalat la Marcel Ciolacu
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Viva.ro
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
