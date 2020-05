De Denisa Dudescu,

Turismul a fost principalul sector afectat de coronavirus, iar cei care lucrează în domeniu spun că va dura până când lucrurile vor reveni la normal. Regulile de distanțare socială vor rămâne în vigoare și după ridicarea stării de urgență. Chiar dacă a venit căldura și românii sunt cu gândul la vacanță, autoritățile ne spun că mai avem de așteptat.

Angajații din turism spun că efectele crizei se simt puternic:

”Litoralul românesc anul acesta e gol. (…) Anul acesta, pandemia ne-a ţinut în case şi, din păcate, acum nu mai putem să vedem evenimente, nu mai putem să vedem turişti. Plajele sunt goale. Pierderea nu este numai a proprietarilor de PUB-uri, de hoteluri sau transportatori, ori taximetrişti, ori a celor ce făceau evenimente,” a declarat, Cristian Bărhălescu, vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism pentru regiunea sud-est, potrivit Agerpres.

Doar în minivacanța de 1 mai s-au pierdut 60 de milioane de euro. Acesta a precizat că se raportează la ceea ce se declară oficial, respectiv 20.000 -30.000 de turişti cazaţi în structurile clasificate.

Cristian Bărhălescu a mai spus că se discută cu direcţia de Sănătate Publică regulile şi restricţiile care vor fi impuse din punct de vedere sanitar, referitor la igiena şi siguranţa celor care vor veni.



”Dar până acum nu am auzit pe nimeni să discute despre siguranţa celor care muncesc şi siguranţa celui care are unitatea, pentru că acel lamentabil plătitor de taxe, hotelier, proprietar de restaurant, gândiţi-vă ce se întâmplă dacă un singur angajat este găsit şi testat pozitiv. Ce se întâmplă cu afacerile lui, pentru că el are credit luate, are angajate contracte cu terţi? Ce se întâmplă în secunda doi, pentru că el este pus într-o situaţie limită?”

El şi-a exprimat încrederea că românii vor veni pe Litoral, în special în iulie şi august, pentru că au nevoie să îşi încarce bateriile după această perioadă tensionată.

Citeşte şi:

Când se va deschide sezonul turistic pe Litoral. Anunţul ministrului economiei: „Eu sunt optimist de felul meu”

Incendiu în Alba. Un TIR cu bere, cuprins de flăcări. Oamenii au sărit ”să salveze baxurile”

Zece migranţi sirieni depistaţi într-o autoutilitară pe A1. Cărăuşii români au fost reţinuţi

GSP.RO Motivul pentru care filmulețul cu Marica și amanta a fost făcut public abia după 8 luni. A călcat iar strâmb!