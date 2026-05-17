Incidentul s-a petrecut pe o plajă din Maui, Hawaii, iar bărbatul este acuzat că a aruncat o piatră de mărimea unei nuci de cocos spre „Lani”, o focă călugăr foarte apreciată de comunitatea locală.

Potrivit plângerii penale, un martor ocular a înregistrat momentul în care Lytvynchuk, rezident al orașului Covington, statul Washington, a ridicat o piatră mare, a țintit și a aruncat-o direct spre animalul care înota în apele de mică adâncime. Deși piatra a trecut la mică distanță de capul animalului, aceasta a provocat o schimbare bruscă în comportamentul său, se arată în documentele procurorilor.

Un ofițer al Departamentului de Resurse Naturale și Teritoriale din Hawaii a fost sesizat în legătură cu acest caz săptămâna trecută, în Lahaina, o comunitate devastată de incendii de vegetație în 2023. Un martor i-a arătat ofițerului videoclipul incriminator în care apare Lytvynchuk.

Primarul din Maui, Richard Bissen, a declarat că acest caz transmite un mesaj clar că actele de cruzime împotriva faunei protejate nu vor fi tolerate.

„Lani este un simbol al speranței și al vindecării în urma momentelor dificile prin care am trecut”, a spus Bissen într-un comunicat de presă. Primarul a mai menționat că a contactat personal biroul procurorului SUA din Honolulu pentru a cere urmărirea penală a cazului.

Conform mărturiilor, atunci când a fost confruntat de un martor, Lytvynchuk ar fi afirmat că „nu îi pasă” și că este „destul de bogat pentru a plăti orice amendă”.

Lytvynchuk este acuzat de hărțuirea și tentativa de hărțuire a unei specii protejate, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă până la un an de închisoare pentru fiecare acuzație. De asemenea, poate primi amenzi de până la 50.000 de dolari, conform Endangered Species Act și până la 20.000 de dolari, conform Marine Mammal Protection Act.

Focile călugăr hawaiiene sunt o specie critic amenințată, cu doar aproximativ 1.600 de exemplare rămase în sălbăticie. Potrivit CNN, acest incident a stârnit un val de indignare, mai ales că Lani, foca țintă a atacului, a fost considerată un simbol al renașterii spirituale după tragedia incendiilor din 2023.

