Incidentul șocant s-a petrecut la Milano

Un incident șocant a avut loc miercuri la Aeroportul Malpensa din Milano, Italia. Un bărbat a provocat panică în rândul pasagerilor după ce a incendiat coșuri de gunoi și a distrus ecrane de check-in în Terminal 1.

Suspectul, un cetățean malian în vârstă de aproximativ 20 de ani, a fost imobilizat de angajații aeroportului. Acesta nu avea bilet de îmbarcare și nu era pasager.

Turiștii au fugit panicați din aeroport

Sophia Kim, o pasageră aflată în apropierea locului incidentului, mărturisește că în doar câteva secunde a văzut ghișeul de pe partea cealaltă în flăcări și a luat-o imediat la fugă.

„M-am întors și am văzut că ghișeul de check-in de pe cealaltă parte era în flăcări. Atunci am început să fug pentru viața mea, ținându-mă de mână cu soțul meu. Toată lumea din jurul meu era în panică – țipau și fugeau. Am crezut că o să mor”, a spus tânăra.

Imaginile surprinse arată fum negru ieșind din interiorul terminalului, în timp ce pasagerii fugeau speriați. Conform presei locale, un angajat a intervenit după ce a observat fumul ridicându-se în aeroport.

Intervenția rapidă a autorităților

Poliția de Frontieră a intervenit pentru a imobiliza suspectul, în timp ce personalul de securitate al aeroportului a acționat pentru stingerea incendiului. Pompierii, angajații aeroportului și personalul de securitate au fost văzuți la fața locului.

Conform unui purtător de cuvânt al serviciului provincial de pompieri, „prezența fumului a necesitat evacuarea terminalului din motive de siguranță. Zona afectată a fost rapid securizată”.

Deși aeroportul a continuat să funcționeze, o parte din Terminal 1 a fost evacuată temporar. Asociația Aeroporturilor din Lombardia a anunțat că se așteaptă la potențiale întârzieri și anulări de zboruri ca urmare a incidentului.

Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a dat foc

Motivul acțiunilor suspectului rămâne neclar. Acesta a fost reținut de ofițerii Polaria și urmează să fie audiat. Un proces a fost deja programat pentru ziua următoare.

Sursa citată mai sus menționează că nu a reușit să obțină un comentariu oficial din partea Aeroportului Malpensa, iar Milan Airports nu a făcut declarații publice privind incidentul. Acest eveniment demonstrează importanța măsurilor de securitate în aeroporturi și capacitatea de reacție rapidă a personalului în situații de criză.

Un incident a avut loc anul acesta și pe Heathrow din Londra, acolo unde un incendiu a blocat toate zborurile și a închis aeroportul. Activitatea ar fi trebuit să se desfășoare aproape normal, cu 1.351 de zboruri și până la 291.000 de pasageri.