Record de turiști, dar mesele de la restaurante sunt goale

Potrivit datelor oficiale, între ianuarie și mai, Grecia a înregistrat 6,3 milioane de sosiri internaționale. Totuși, consumul în restaurante a scăzut cu aproximativ 20% față de anul trecut, iar unele regiuni sunt chiar mai grav afectate, conform Daily Express.

„Numărul vizitatorilor a crescut după 15 iulie, dar turiștii stau pentru perioade mai scurte și cheltuiesc mai puțin pe mâncarea în oraș, ceea ce a stimulat vânzările la supermarketuri, comenzile la pachet și livrările”, a declarat pentru CNN Grecia Yiannis Papadopoulos, președintele Asociației de Catering Masiv din Naxos.

Cine are de câștigat

Pe măsură ce restaurantele pierd clienți, supermarketurile înregistrează creșteri puternice.

Datele companiei de cercetare NielsenIQ arată că vânzările supermarketurilor din Grecia au crescut cu 7,8%, ajungând la 10,44 miliarde de euro în anul încheiat pe 24 august.

Vânzările de alimente și băuturi au urcat cu 7,5%, iar produsele proaspete au crescut cu 11,5%.

Insulele au înregistrat cele mai mari creșteri: 11,3%, de exemplu, creșterea în Creta a fost de 9,7%.

Localnicii, și mai afectați

Dacă turiștii aleg supermarketurile pentru a economisi bani, grecii resimt și mai dur costurile ridicate ale meselor la restaurant.

Criza afectează și mai mult localnicii, care nu își permit să mănânce în oraș din cauza prețurilor exagerate practicate de restaurante pentru turiști.

Conform studiilor realizate de Uniunea Consumatorilor Lucrători din Grecia, unul din doi greci nu va putea să își permită o vacanță în 2025. Potrivit unui sondaj Alco realizat în iunie principalele motive sunt reprezentate de creșterea vertiginosă a costurilor de cazare, a tarifelor la feribot și a prețurilor la restaurante.

Eurostat confirmă: aproape 46% dintre greci nu și-au permis o vacanță de o săptămână anul trecut, cu 19 puncte procentuale peste media UE.

Nemulțumirile exprimate pe internet

Mulți greci și-au exprimat frustrarea pe rețele sociale.

Un utilizator Reddit a scris: „Noi, localnicii, nu putem merge nicăieri în Grecia cu aceste prețuri, așa că stăm acasă. Cea mai mare parte a clasei muncitoare, oricum.”

„Asta se întâmplă când locuiești într-o țară mică și săracă și întreaga lume vrea să se mute aici pentru a se pensiona”, a răspuns altul.

„Există o problemă notabilă anul acesta, deoarece prețurile au crescut atât de mult încât turismul intern este redus”, a adăugat un alt utilizator.

„Mulți greci nu își permit prețurile la feribot/avion, pe lângă mâncare și cazare.”, adaugă altcineva.

