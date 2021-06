Aventurile celor doi turiști-călăreți care s-au rătăcit în Craiova. „România este o destinație de vis”

Puri, aventuroși și onești – așa se descriu Luisa și Pete și spun că sunt doar doi călăreți normali care își trăiesc visurile nebunești.

Să trăiești sărac, fericit și total liber, asta e tot ce își doresc, spune cei doi.

În drumul lor spre Castelul Bran, și-au făcut timp pentru a vorbi cu Libertatea despre cum au ajuns să ducă acest stil de viață, care sunt cele mai mari obstacole întâlnite pe drum și cum vor să schimbe lumea. Pe tot parcursul interviului, Pete a repetat de numeroase ori: „WE LOVE ROMANIA” (n.r. – iubim România) și a avut numai cuvinte de laudă pentru polițiștii care i-au întâmpinat în Craiova și i-au ajutat să-și continue drumul spre Bran.

E așa ușor să spui lucruri rele, dar nimeni nu le spune pe cele bune. Pete Breidahl:

Cu excepția primei întrebări, interviul a fost acordat de Pete.

Libertatea: Cum a început pasiunea voastră de a călători prin lume călare?

Pete Breidahl: Eu am ales să călătoresc prin lume pe cal pentru că lumii îi este frică de absolut orice în zilele astea. La știri vedem doar lucruri de care să ne temem și vreau să le amintesc oamenilor că este atât de mult bine în lume. Un cal te face să fii vulnerabil și să îi cunoști pe oamenii dintr-o țară față în față. Caii au nevoie de dragoste, bunătate și empatie. Am crezut că dacă merg așa prin lume îmi voi găsi pacea și voi duce pace, iubire și înțelegere din alte țări în întreaga lume. În plus, caii sunt foarte mișto.

Luisa Mayr: Am plecat din Germania pentru o excursie în Australia, la 16 ani, într-un schimb școlar. Mai târziu, am vizitat și am lucrat „călare” adunând vite. Așa am întâlnit-o pe partenera mea Jill, un câine pentru vite de rasă Koolee Kelpie. Cu cheltuieli mari, am reușit s-o iau acasă, în Germania, și de atunci a vizitat o mulțime de țări cu mine. M-am format ca bucătar, dar am vrut să mă întorc în Australia. Era mult prea scump să zbor până la capăt, așa că am călătorit cât de aproape am putut pe uscat, dar am fost oprită la granița chineză din cauza câinelui meu. Blocată în Mongolia, nu știam ce să fac și nu voiam să mă întorc în Germania. Apoi, l-am cunoscut pe Pete. M-a întrebat dacă vreau să merg cu el și i-am spus da!

Pete și Luisa bat lumea călare și însoțiți de cățelușa Jill

– Cât de dificil e să călătorești pe cal într-o epocă în care toată lumea alege viteza?

Pete Breidahl: Nu este atât de dificil, pe cât e de diferit. La viteză pierdem interacțiunea umană, iar noi asta căutăm. Cât te urci în mașină și călătorești 400 de kilometri nu vorbești cu nimeni. Acești 400 de kilometri noi îi facem în 16 zile. Sunt 16 zile în care vorbim și râdem cu noi prieteni, dormim sub stele și ne povestim viața cu alte persoane. Dificil – nu. Sigur, poate ploua și poate fi frig, dar asta face zilnele senine mai frumoase. Totul este despre priveliște și pentru noi e minunat.

– Când a început prima ta călătorie?

– Mă aflu în aventuri de peste 20 de ani, dar am avut prima călătorie mare pe cal acum aproape 5 ani, în Mongolia, când vânam lupi cu nomazii din nord. Așa m-am îndrăgostit de viața pe cal. Eram ghid de vânătoare și aventurier, așa că eram obișnuit să trăiesc în sălbăticie. Am decis să facă asta fără oprire.

– Au fost momente în acești peste 20 de ani când ai vrut să pui stop și să faci altceva?

– Nu. Am vrut să fiu Indiana Jones. Am petrecut timp ca soldat, ca ofițer de menținere a păcii și am lucrat în multe roluri care m-au ținut în afara țării făcând chestii nebunești. Asta a făcut întorsul acasă la o viață normală drept imposibilă, așa am decis să nu mă mai întorc niciodată. Am întâlnit-o pe dragostea vieții mele – partenerul meu, Luisa- în prima zi din Mongolia, cu 22 de luni în urmă, și am călătorit spre vest împreună de atunci.

Pete Breidahl

– Care este actuala voastră călătorie, unde vreți să vă opriți și care e destinația finală?

– Am început în urmă cu 22 de luni în Mongolia. Am mers prin Rusia, Kazahstan, Kîrghîzstan, Uzbekistan, Azerbaidjan, Georgia, Turcia, Bulgaria și acum România.

Vom merge acum la Castelul Bran. România este o destinație de vis pentru călătoria noastră. Apoi, vom tranzita prin nordul Ungariei, din cauza restricțiilor COVID, și ne vom îndrepta spre Slovacia, Polonia și Germania, unde vom petrece iarna cu familia Luisei. Pete Breidahl:

În primăvară, ne vom îndrepta spre Scoația pentru distileriile Glenlevit (n.r. – unde se produce celebrul. whisky scoțian single malt), care a fost obiectivul meu final la început călătoriei. Dar nu vrem să se încheie. Vom continua să călărim și sperăm să vedem cât mai mult din Europa și să îi inspirăm și pe alții să își trăiască viața la maximum.

„România este minunată”

– Cum a fost până acum experiența voastră în România și cum ați ajuns să vă rătăciți în Craiova?

– România este minunată. Am intrat pe la granița de la Vidin și vameșii au fost incredibili. Au fost așa buni, eram foarte îngrijorați, pentru că am schimbat caii înainte de graniță și era prima noastră trecere cu ei.

Cât despre faptul că ne-am rătăcit… GPS-ul ne-a direcționat către cea mai rapidă și sigură trecere pietonală. Când trebuie să ocolim în oraș, de obicei ne ia și două zile și trebuie să ținem caii pe cel mai bun nutreț, pentru că trebuie să mănânce la fiecare 4 ore.

Vedeam căruțe cu cai peste tot și aveam 8 kilometri de mers când GPS-ul mi-a indicat un drum pietonal sigur. Am început să mergem pe el când poliția ne-a făcut cu mâna și a zâmbit, așa am ajuns într-o piața pietonală și mi-am zis „la dracu. Da, am făcut un viraj greșit”.

Suntem musafiri aici, nu vrem tratament preferențial și nu vrem să fim nerespectuoși față de România. Dar polițiștii ne-a ajutat, au fost minunați.

Vedem așa multe lucruri negative despre polițiști, dar au fost atât de înțelegători și cred cu tărie că principala lor prioritate a fost să ne țină pe noi și pe caii noștri în siguranță. Am făcut o greșeală și, cu toate că era numai vina noastră, am fost ajutați. Mulțumim Poliției Române. Suntem foarte foarte fericiți că am fost tratați așa și ei merită toată lauda.

Cum a scăpat Pete de talibani

– În călătoriile voastre, au fost persoane care v-au creat mari probleme?

– Sincer, nu chiar. Lupii sunt o problemă importantă și mafia rusă din Kazahstan, care m-a cam răpit și m-a făcut să beau o tonă de vodcă cu ei. Apoi, foștii talibani m-au târât și apoi a devenit totul foarte ciudat. Fumau găleți de marijuana, cu iarba tăiată pe un Playboy din anii ’80, care o avea pe Madonna pe copertă. Mergeam în oraș doar să mănânc… Când am plecat eram un dezastru. M-am furișat când cele 3 soții ale băieților au început să se certe.

– Care sunt cele mai dificile părți ale călătoriei și de câți bani aveți nevoie pentru a vă finanța acest drum?

– Luisa și eu am făcut câteva economii înainte să plecăm. Din punct de vedere financiar, cred că cea mai importantă decizie pe care trebuie să o iei e să trăiești în sărăcie.

Cheltuim cam 50 de euro pe săptămână fiecare. Să găsim unde să dormim este foarte ușor. Stăm în zone liniștite de pădure sau câmpuri și cerem permisiunea fermierilor să stăm pe terenurile lor.

Nu vrem niciodată să schimbăm caii, dar nu îi putem trece granița. Dar acum că suntem în Uniunea Europeană avem cai cu pașaport UE și pot trece orice graniță din UE.

Ne finanțăm călătoriile prin faptul că scriem pentru reviste și pentru cărți. Am scris despre primul an al călătoriei în cartea noastră „Wanderlust”, care este pe Amazon, și scriem o altă carte pentru anul ăsta.

Cât despre ce este cel mai dificil… Mental, să faci primul pas. Să accepți că va fi frig, că va bate vântul și nu vei putea să faci un duș și câteva zile. Călătoria este ușoară, dar am dormit sub un pod trei nopți pentru a ne ascunde de o furtună cu fulgere. Să călătorești știind că practic ești o persoană fără locuință, cu un cal, asta este dificil.

– Te vezi făcând asta pentru tot restul vieții?

– Nu. Dar putem să îi ajută pe alții. Veterani de război cu PTSD, persoane care suferă de anxietate și depresie. Persoane care se simt pierdute. Vrem să le arătăm cum caii pot vindeca și te pot reîntregi. Când ne vom opri din marea călătorie, vrem să îi ajutăm pe alții să-și facă viețile mai frumoase.

– Ce le transmiteți celor care vă citesc povestea – fie că sunt inspirați și vor și ei o astfel de călătorie, fie că se amuză și vă văd puțin nebuni?

– Când treceți prin iad, continuați să mergeți. Animalele pot vindeca și indiferent ce presa vă spune, lumea este în continuare un loc minunat. Nu cerem vieți mai ușoare, cerem putere să fim mai buni și mai puternici. Oricine poate să facă ceea ce facem noi, dacă alege asta. Iar ceea ce facem este să trăim o viață care ne face fericiți pe amândoi. Indiferent la ce vă gândiți, poate fi realizat. Da, va ploua. Da, este frig, dar zilele frumoase fac ca totul să merite. Am așteptat 5 luni să trecem prin Turcia. Ne-a distrus. Dar am reușit și ăsta a fost premiul nostru:

Nu sperăm decât să facem lumea un loc mai frumos. Credem că poate fi! Pete Breidahl:

Călătoriile lor prin lume pot fi urmărite pe site-ul lor „Be Professional, Look Cool” sau pe pagina de Facebook.

