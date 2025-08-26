A fost lansată licitația

În acest sens, a fost lansată licitația pentru achiziționarea sistemului montarea acestuia, atât în sediul central, cât și în cel din apropiere, unde a funcționat Direcția Fiscală, pe strada Mihai Eminescu 2.

„Sistemul de acces control cu turnicheți permite monitorizarea și controlul accesului pentru a îmbunătăți gestionarea angajaților și a vizitatorilor. Este un instrument de management și gestionare a intrărilor și ieșirilor dintr-o anumită zonă sau clădire, având misiunea de protejare a personalului, clădirilor, echipamentelor, depozitelor și datelor confidențiale”, se arată în documentația depusă pentru licitație.

Totodată, acesta permite accesul persoanelor în incinta clădirilor una câte una, având un grad sporit de securitate, deoarece nu dă voie mai multor persoane cu aceeași cartelă de acces.

Valoarea contractului este de 400.000 de lei fără TVA, adică aproape 100.000 de euro cu TVA.

Firmele interesate sunt așteptate, până pe 15 septembrie 2025, să își pot depune ofertele, au anunțat reprezentanții Primăriei Timișoara.

Ce sunt turnicheții?

Turnicheții sunt dispozitive mecanice sau electronice folosite pentru a controla și gestiona accesul pietonal într-o anumită zonă, permițând trecerea unei singure persoane la un moment dat.



Cum funcționează?

De obicei, un turnichet are o barieră rotativă (adesea trei brațe, ca un trepied, sau o poartă completă) care se deblochează doar după ce o persoană validează un bilet, un card de acces, introduce o monedă sau este autorizată printr-un sistem de control al accesului (ex: amprentă, recunoaștere facială). După validare, bariera se rotește pentru a permite trecerea unei singure persoane, apoi se blochează din nou.

Scopuri principale



Controlul accesului: Asigură că doar persoanele autorizate (care au plătit, au un abonament, un permis etc.) pot intra într-o zonă.

Securitate: Previn intrarea neautorizată și ajută la monitorizarea fluxului de persoane.

Gestionarea mulțimilor: Reglează fluxul de oameni, prevenind aglomerația excesivă la punctele de intrare.

Colectarea veniturilor: Sunt esențiali în sistemele de transport public sau la evenimente unde se percepe o taxă de intrare.

Numărarea persoanelor: Pot înregistra numărul de intrări/ieșiri, oferind date statistice.

