Asta după ce Primăria municipiului Timișoara a anunțat intenția de a reduce subvenția acordată populației începând cu 1 septembrie 2025, conform News.

Deși prețul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice rămâne neschimbat la 847,61 lei/MWh (fără TVA), prețul facturat populației va crește la 466,19 lei/MWh (fără TVA).

Diferența de 381,42 lei/MWh va fi acoperită prin subvenție de la bugetul local.

Pentru sezonul de iarnă (noiembrie – martie), creșterea costurilor va fi semnificativă.

„Diferenţa la factură va fi de aproximativ 480 de lei pentru un apartament cu o cameră, 700 de lei pentru unul cu două camere şi 960 de lei pentru unul cu trei camere”, conform comunicatului Primăriei Timișoara.

În prezent, subvenția acordată de Primăria Timișoara este de 497,83 lei/MWh (fără TVA), iar populația plătește 394,78 lei/MWh (fără TVA) pentru termoficare.

Noua propunere va reduce această subvenție.

Un proiect de hotărâre privind aceste modificări va fi supus votului Consiliului Local Timișoara.

