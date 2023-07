Meta, care a lansat Threads miercuri și a înregistrat peste 30 de milioane de înscrieri în mai puțin de 24 de ore, a fost prezentată de Zuckerberg în mod deschis ca fiind o rivală pentru Twitter.

Concret, în scrisoarea sa, avocatul Alex Spiro a acuzat Meta că a angajat foști salariați ai Twitter care „au avut și continuă să aibă acces la secretele comerciale ale companiei și la alte informații extrem de confidențiale”, a relatat site-ul de știri Semafor, primul care a prezentat informația.

„Twitter intenționează să aplice cu strictețe drepturile sale de proprietate intelectuală și cere ca Meta să ia măsuri imediate pentru a înceta să mai folosească orice secrete comerciale ale Twitter sau alte informații extrem de confidențiale”, a precizat Spiro în scrisoare.

„Cu aceste cunoștințe, Meta a desemnat în mod deliberat acești angajați să dezvolte, în câteva luni, aplicația Threads, o copie, cu intenția specifică de a folosi secretele comerciale și alte proprietăți intelectuale ale Twitter pentru a accelera dezvoltarea aplicației concurente a Meta, încălcând atât legea statală și federală, cât și obligațiile continue ale acestor angajați față de Twitter”, se mai precizează în scrisoare.

„Concurența este bună, înșelăciunea nu este”, a reacționat și Elon Musk într-un mesaj pe Twitter.

Competition is fine, cheating is not