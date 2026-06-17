„Totul arată că este vorba despre un asasinat politic”, a spus Tusk despre asasinarea lui Robert Kuzovkov, cunoscut cu numele de artist Semion Skrepeţki.

„Dacă a fost comandat de Rusia, atunci este totodată un subiect foarte serios cu o dimensiune internaţională”, a subliniat premierul polonez.

Ucis pe stradă, cu trei focuri de armă

Caricaturistul rus (44 de ani) a fost ucis luni dimineaţa pe stradă, în orașul polonez Biała Podlaska, situat la 40 de kilometri de granița cu Belarus. Un bărbat neidentificat l-a împușcat, apoi, după ce a căzut, s-a apropiat de el și a mai tras două focuri.

Autorităţile poloneze i-au propus anterior protecţia, dar acesta a refuzat-o.

Cei doi belaruşi arestaţi în legătură cu asasinarea lui Robert Kuzovkov au fost eliberaţi între timp.

Autoritățile poloneze îl caută în continuare pe autorul crimei.

Numeroși disidenți ruși au fost uciși sau atacați în străinătate

Robert Kuzovkov, alias Semion Skrepeţki, s-a făcut cunoscut prin caricaturile sale, uneori provocatoare, ale unor politicieni ruși de prim-plan.

Desenele sale i-au vizat pe Vladimir Putin, fostul dictator sovietic Iosif Stalin, defunctul opozant Aleksei Navalnîi sau liderul cecen Ramzan Kadîrov.

Robert Kuzovkov s-a instalat în Polonia în 2021 de teama unor persecuţii politice în Rusia.

În exil, el şi-a menţinut poziţia iconoclastă și a participat la evenimente ale opoziţiei ruse, deși a criticat-o uneori. Desenatorul a criticat inclusiv Ucraina.

Mai mulţi opozanţi și disidenți ruși din exil au fost victime ale unor atacuri, inclusiv otrăviri, printre care foștii spioni Aleksandr Litvinenko și Serghei Skripal. Regimul de la Moscova a negat mereu orice implicare în aceste atacuri.

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