Deși poliția poloneză a confirmat doar decesul unui cetățean rus de 44 de ani fără a-i declina oficial identitatea, presa locală a confirmat că este vorba despre Skrepețki. În urma tragediei, soția și cei patru copii ai artistului au fost plasați sub protecția autorităților.

Primele arestări: suspecți blocați la gardul consulatului Belarusului

Ancheta a demarat în ritm alert, iar până în dimineața zilei de marți, 16 iunie, doi cetățeni belaruși au fost deja reținuți.

Scenariul prinderii unuia dintre ei pare desprins din filmele de acțiune. Acesta a fost capturat în timp ce încerca să sară gardul în curtea Consulatului General al Belarusului din Biała Podlaska pentru a obține azil diplomatic.

Conform canalului de opoziție bielorus DzikMedia, ar fi fost reținut și un taximetrist din Varșovia. Sursele indică faptul că el doar i-a transportat pe presupușii asasini și nu avea cunoștință de planul lor sângeros.

Poliția poloneză a precizat că, deși există reținuți în acest caz, autorul crimei nu a fost încă identificat sau arestat.

Cine a fost Semion Skrepețki

„Semion Skrepețki” este un pseudonim în spatele căruia se crede că se afla artistul rus Robert Kuzovkov.

În 2021, artistul a părăsit Rusia și s-a refugiat în Polonia de teama persecuțiilor politice, după ce a realizat caricaturi extrem de dure la adresa lui Vladimir Putin și a lui Ramzan Kadîrov.

Cu toate acestea, Skrepețki nu s-a aliniat niciunei ideologii clare, devenind un personaj extrem de controversat.

A ridiculizat în egală măsură autoritățile de la Moscova și Minsk, dar și opoziția rusă. De asemenea, a criticat dur conducerea de la Kiev, motiv pentru care a fost inclus în baza de date ucraineană „Peacemaker” (Mirotvoreț).

Profilul său de pe platforma menționată nota că Skrepețki „publică zilnic pe canalul său de Telegram conținut menit să genereze o atitudine negativă față de Ucraina și cetățenii săi”.

Ultimul protest și amenințările cu moartea

Asasinatul a avut loc la doar trei zile după o acțiune de protest extrem de provocatoare organizată de artist pe 12 iunie, în fața Ambasadei Rusiei la Berlin.

Skrepețki s-a afișat atunci într-o ținută satirică (o jachetă plină de medalii, pantofi sport, căciulă de blană și steagul Rusiei ieșind dintr-o gaură tăiată în pantaloni) și a expus un tablou în care Putin apărea în brațele lui Iosif Stalin.

Cu doar câteva ore înainte de a fi împușcat, caricaturistul publicase pe Telegram o serie de mesaje de ură și amenințări cu moartea primite în urma manifestației din Germania.

În timp ce agențiile de aplicare a legii din Polonia rămân rezervate și nu au avansat încă o pistă oficială, mass-media poloneză nu se ferește de cuvinte.

Postul RMF FM cataloghează evenimentul drept o „execuție politică”, iar publicația wPolsce24 a strâns reacții ale jurnaliștilor locali care indică direct spre serviciile secrete străine și spre „echipele de zgomot” coordonate de la Moscova, trimise să vâneze disidenții ruși de peste hotare.

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