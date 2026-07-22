Ukrainian attack drones struck a second distribution center/warehouse for the Russian e-commerce giant Wildberries in Nevinnomyssk this morning, setting it ablaze.



Half of Wildberries largest 10 distribution centers have been destroyed in the last week. pic.twitter.com/7XPqEutsVu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 22, 2026

Atacurile au loc la doar câteva zile după ce alte lovituri cu drone au provocat moartea a opt angajați ai companiei și au distrus o parte din infrastructura logistică.

Tatiana Kim, președinte-director general al Wildberries, a anunțat că centrele logistice din Krasnodar și Nevinnomîssk au fost evacuate.

„În această noapte (de marţi spre miercuri), centrele noastre logistice au fost atacate la Krasnodar şi Nevinnomîssk”, a anunţat într-un comunicat, pe Telegram, CEO-ul Wildberries, Tatiana Kim.

Autoritățile locale au mai declarat că un muncitor a fost ucis într-un alt oraș din sud, Armavir, când resturi de dronă au căzut asupra uneia dintre întreprinderi.

Ukrainian attack drones struck another distribution center belonging to the Russian e-commerce giant Wildberries this morning.



The facility, located in Krasnodar, has been completely engulfed in flame. pic.twitter.com/rLVofyfw9A — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 22, 2026

Guvernatorul regiunii Stavropol, Vladimir Vladimirov, a transmis pe platforma Max: „Un complex de antrepozite a luat foc în urma unui atac cu drone la periferia Nevinnomîssk.”

Potrivit acestuia, cinci persoane au primit îngrijiri medicale.

Autoritățile din regiunea Krasnodar au anunțat că alte zece persoane au fost rănite după ce fragmente de drone au căzut peste un depozit al companiei, în timp ce resturile unei drone au avariat două apartamente de tip zgârie-nori din Krasnodar, unde nimeni nu a fost rănit.

Russian planes burning scarce aviation fuel in humiliating act of futility to douse the raging inferno at the Krasnodar Wildberries facility. pic.twitter.com/JlC5QqHTXZ — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 22, 2026

Comitetul rus de anchetă, însărcinat cu principalele investigaţii în ţară, a anunţat că deschide o anchetă cu privire la „atentat” din cauza unor „atacuri ale unor unităţi armate ucrainene împotriva centrelor logistice de la Krasnodar şi Nevinnomîssk”.

Noile lovituri au fost lansate la câteva zile după atacurile de sâmbătă asupra altor două centre logistice Wildberries, în urma cărora opt angajați ai schimbului de noapte au fost uciși, iar incendiile au distrus aproape complet depozitele vizate.

Potrivit AFP, intensificarea atacurilor cu drone din ultimele luni reflectă escaladarea conflictului dintre Rusia și Ucraina, ambele părți lansând tot mai frecvent lovituri asupra infrastructurii aflate departe de linia frontului, cu un impact tot mai mare asupra populației civile.