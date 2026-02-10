Ucraina trimite voluntarii străini în cele mai periculoase misiuni

La sfârșitul anului 2025, Ucraina a început efectiv să desființeze Legiunea Internațională, o unitate creată prin ordinul președintelui Volodimir Zelenski, la doar câteva zile după invazia la scară largă a Rusiei din 2022.

Luptătorii străini sunt transferați în regimentele de asalt ale armatei regulate, care execută unele dintre cele mai periculoase misiuni de luptă, potrivit ziarului francez Le Monde.

Decizia Statului Major General a fost anunțată discret pe 31 decembrie 2025, iar Batalionul 2 al Legiunii a obținut o amânare temporară până pe 15 februarie, deși personalul său fusese deja transferat la Regimentul 253 de Asalt al Brigăzii 129 de Apărare Teritorială.

Voluntarii străini au aflat despre transfer brusc, iar noile condiții sunt proaste

Decizia a fost întâmpinată cu neînțelegere de către luptătorii străini din această legiune, creată la doar câteva zile după invazia rusă din 2022.

„A fost un șoc. Ne-au spus: «Faceți-vă bagajele și mergeți la Kryvyi Rih în aceeași zi»”, spune un danez în vârstă de 45 de ani din Insulele Feroe, cunoscut sub pseudonimul „Viking”, care s-a alăturat Legiunii în 2023.

Potrivit acestuia, după transfer, condițiile de serviciu s-au deteriorat brusc:

„Suntem închiși într-o cazarmă de o săptămână, fără apă sau internet. Nu există sesiuni de antrenament sau exerciții. Toată lumea este demoralizată, iar mulți dintre camarazii noștri de luptă au plecat”, spune el.

Șeful Batalionului 2 reclamă o greșeală strategică

Șeful Batalionului 2 al Legiunii Internaționale, Andrei Spivak, numește decizia comandamentului o greșeală strategică:

„Desființarea Legiunii Internaționale este o risipă incredibilă de resurse. Suntem singura unitate din armată unde toți ofițerii sunt bilingvi. Am antrenat legionari în tactici defensive inovatoare, iar acum sunt trimiși la unități de asalt, ceea ce este o misiune complet diferită.”

Potrivit lui Spivak, „toate aceste abilități riscă să se piardă”.

Datele oficiale privind numărul străinilor din Legiune nu sunt făcute publice. Câteva mii de voluntari au semnat contracte din 2022, dar unitatea nu a atins numărul așteptat de 20.000 de membri. Prin comparație, între 32.000 și 35.000 de voluntari au servit în Brigăzile Internaționale în timpul Războiului Civil Spaniol (1936-1939).

Străinii din Forțele Armate Ucrainene primesc aceleași salarii ca și soldații ucraineni, dar au dreptul de a-și rezilia contractele după șase luni de serviciu, ceea ce a dus la o fluctuație semnificativă de personal.

Americanii, francezii, britanicii, italienii, belarușii și georgienii au dominat la începutul invaziei rusești, în timp ce astăzi, sud-americanii – în special columbienii – constituie cel mai mare contingent.

Batalioane deja afectate de morți și dezertări

Până în 2025, Legiunea Internațională era formată din patru batalioane și a participat la bătălii cheie, de la eliberarea regiunii Harkov până la apărarea orașelor Vovchansk și Chasovy Yar. Potrivit unor surse din cadrul unităților, batalioanele 1 și 3 au suferit pierderi și dezertări semnificative, după care soldații rămași au fost transferați în regimente de asalt.

Unii voluntari sunt dispuși să continue să servească în orice circumstanțe. Un ucrainean-american în vârstă de 27 de ani, poreclit „Connor”, ​​spune:

„Am venit aici să lupt pentru țara mea, nu pentru Legiune. Cel mai important lucru pentru mine este să continui să lupt.”.Connor s-anăscut în Ucraina și adoptat de o familie americană la vârsta de 10 ani.

Mulți voluntari se gândesc să renunțe

„Îmi reziliez contractul. Ne riscăm viața pentru a ajuta Ucraina, iar ei pur și simplu ne abandonează. Este o palmă peste față”, a spus Carl, medic de război american în vârstă de 53 de ani. El a adăugat că transferul resetează și termenul limită pentru obținerea cetățeniei ucrainene.

Voluntarii remarcă faptul că Legiunea Internațională a oferit un mediu relativ „sigur” pentru străini. Viking spune:

„Tuturor le este frică să se afle într-o unitate în care comandantul nu vorbește engleza.”

Legiunea Internațională, care luptă împotriva ocupanților ruși de partea ucraineană, include mulți francezi care au creat chiar și un sistem radio criptat unic – în loc să vorbească rusă sau engleză, vorbesc franceză, astfel încât rușii să nu-i poată înțelege.

Karl, un medic de război american în vârstă de 53 de ani, se gândește să facă ceea ce au făcut mulți dintre camarazii săi dacă Batalionul 2 va fi desființat: „Îmi voi rupe contractul! Simt amărăciune față de superiori. Ne riscăm viața pentru a ajuta Ucraina, iar ei ne abandonează. Este o palmă peste față.

Mai aveam un an la dispoziție pentru a obține cetățenia ucraineană [la sfârșitul contractului meu de trei ani] , dar ceasul este resetat din cauza transferului. Acest lucru ne transmite tuturor un mesaj teribil; demonstrează o neînțelegere completă a valorii strategice a Legiunii Internaționale.”

Există și o altă legiune internațională, afiliată serviciilor secrete militare ucrainene (HUR), care recrutează în principal străini cu experiență militară anterioară, iar aceasta nu a fost desființată.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE