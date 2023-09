„Inamicul a efectuat un atac cu rachete asupra sediului flotei”, a anunțat guvernatorul instalat de Moscova în oraşul Sevastopol, Mihail Razvozhaev, pe canalul de Telegram, precizând că un bilanţ al victimelor „este în curs de stabilire”.

Potrivit oficialului rus, fragmente au căzut lângă un teatru din apropiere. „Dacă găsiți astfel de elemente, vă rugăm să nu vă apropiați și să sunați la 112”, a mai spus guvernatorul.

De asemenea, Razvozhaev a avertizat că există riscul ca o altă rachetă să fie lansată asupra Sevastopolului.

„Un nou atac este posibil. Nu veniţi în centrul oraşului, rămâneţi în interiorul clădirilor. Cine se află în apropierea sediului flotei, dacă sună sirenele, să meargă în adăposturi!”, a mai spus guvernatorul.

Pe Twitter, au fost publicate mai multe imagini apărute inițial pe canalele ruse care arată clădirea sediului cuprinsă de un incendiu cu degajări mari de fum.

The HQ of Russias Black Sea Fleet in Sevastopol following the missile strike today https://t.co/lo3AvgJsZ7 pic.twitter.com/79qYuFZQCa