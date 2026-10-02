Ucraina a testat cu succes în condiții de luptă racheta tactică balistică FP-7, a anunțat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

„Rachetă balistică tactică ucraineană FP-7. Prima utilizare în luptă”, a scris Volodimir Zelenski pe Telegram și X. „Mulțumim pentru rezultat. Următorul pas - producția”, a adăugat președintele ucrainean.

Zelenski nu a precizat unde, când și împotriva cărei ținte a fost utilizată noua rachetă FP-7.

Ucraina mizează pe dezvoltarea propriilor mijloace de apărare

Rusia folosește frecvent rachete balistice, iar Ucraina a considerat dezvoltarea propriilor rachete balistice tactice drept un element important în asigurarea nevoilor sale de apărare.

Zelenski a lăudat rezultatele testelor efectuate cu rachete balistice tactice de la începutul acestui an, susținând că acestea au arătat un potențial bun pentru utilizarea lor de către forțele armate ucrainene.

Racheta FP-7 este comparată cu ATACMS

Analiștii militari ucraineni spun despre FP-7 că este o rachetă cu rază scurtă de acțiune, de circa 200 de kilometri. Ei o compară cu sistemul american de rachete tactice ATACMS, dar subliniază că este mult mai ieftină.

Producătorul rachetei, compania Fire Point, afirmă că aceasta este dezvoltată ca interceptor balistic în cadrul programului european de apărare antirachetă Freyja, lansat anul acesta.

Autoritățile ucrainene speră ca un prototip al sistemului european antibalistic Freyja să fie gata în prima jumătate a anului viitor.

Ambasadorii statelor din UE la Kiev, informați cu testarea noii rachete

Volodimir Zelenski i-a informat joi pe ambasadorii statelor UE acreditaţi la Kiev despre testarea cu succes a rachetei balistice tactice FP-7.

Potrivit acestuia, Ucraina înregistrează progrese şi în dezvoltarea sistemului de apărare antibalistică, dar finanţarea insuficientă este o problemă.

„Vedeţi şi dumneavoastră aceste atacuri masive. Armata noastră are o nevoie critică de mijloace pentru protejarea oamenilor, precum şi pentru protejarea infrastructurii critice, a podurilor, grădiniţelor, şcolilor, universităţilor, centrelor logistice, operatorilor de telefonie mobilă şi centrelor de date”, a declarat el în fața ambasadorilor din statele UE.

Volodimir Zelenski insistă pentru înăsprirea sancțiunilor asupra Rusiei

Volodimir Zelenski a subliniat, de asemenea, că sancţiunile nu trebuie ridicate atât timp cât Rusia nu face niciun pas către pace. Dimpotrivă, el a cerut intensificarea presiunii prin noi sancţiuni.