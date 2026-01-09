Vicepremierul ucrainean Oleksii Kouleba a declarat pe Telegram că nava pe care se afla marinarul decedat se găsea în apropierea portului Odesa în momentul atacului. Vasul transporta soia și naviga sub pavilionul Comorelor.

Cea de-a doua navă se îndrepta către portul ucrainean Ciornomorsk pentru a fi încărcată cu cereale și, potrivit informațiilor preliminare, ar putea exista persoane rănite. Aceasta naviga sub pavilionul statului caraibian Saint Kitts și Nevis.

Guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, a confirmat decesul marinarului sirian de pe nava sub pavilion comorian și a precizat că un alt cetățean sirian a fost rănit pe cea de-a doua navă.

„Este o crimă de război îngrozitoare”, a declarat Oleksii Kouleba, acuzând Moscova că vizează „în mod deliberat” obiective civile, transportul maritim internațional și lanțurile de aprovizionare cu alimente.

În ultimele peste 30 de zile, atacurile celor două tabere în Marea Neagră s-au intensificat, fiind vizate atât infrastructuri portuare, cât și nave comerciale.

Mai multe atacuri cu drone ucrainene au avut ca țintă petroliere asociate Rusiei. De asemenea, Ucraina a lovit în repetate rânduri, în ultimele luni, porturi rusești de la Marea Neagră, în special pe cel din Novorossiisk.

La rândul său, Rusia a intensificat loviturile în regiunea ucraineană Odesa, vizând infrastructura energetică și maritimă.

Președintele rus Vladimir Putin a amenințat că va amplifica atacurile asupra porturilor ucrainene, ca răspuns la operațiunile Kievului din Marea Neagră.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE