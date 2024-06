Nava, din clasa „Saturn”, a fost distrusă pe malul vestic al Crimeei, la doar câțiva kilometri de orașul de coastă Chornomorske.

O înregistrarea video, captată de o dronă navală ucraineană și publicată de GUR, a surprins momentul în care a fost lovită nava rusească.

„O altă navă inamică a fost distrusă în această seară în Marea Neagră. Lovitura navală a unităților speciale ale Direcției Principale de Informații a avut succes, rezultând o navă inamică în minus”, a declarat purtătorul de cuvânt al GUR, Andrii Yusov, la televiziunea națională.

BREAKING:



Ukraine releases video of its naval drone attack against Chornomorsk in Crimea this morning.



A Russian “Saturn” tug boat was hit and sunk. pic.twitter.com/wzqE8jrW3x