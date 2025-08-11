Ce le-a transmis Volodimir Zelenski liderilor europeni

Volodimir Zelenski a transmis liderilor europeni că trebuie să respingă orice acord propus de Donald Trump care implică cedarea teritoriului ucrainean pe care îl mai dețin, dar că teritoriul ucrainean aflat sub controlul Rusiei ar putea fi pus în discuție.

Aceasta ar însemna înghețarea liniei frontului în poziția actuală și acordarea de facto a controlului asupra teritoriilor ocupate de Rusia în Luhansk, Donețk, Zaporijie, Herson și Crimeea.

Schimbarea poziției de negociere vine înaintea unor discuții importante între Donald Trump și Vladimir Putin, programate vineri în Alaska.

Un oficial occidental, citat de The Telegraph, a caracterizat un weekend intens de diplomație între Kiev și aliații săi, afirmând:

„Planul poate fi legat doar de pozițiile actuale deținute de forțele militare”.

Îngrijorări europene

Ucraina și Europa au devenit tot mai îngrijorate că Trump și Putin ar putea negocia încheierea războiului de lungă durată fără implicarea lui Zelenski.

Premierul polonez, Donald Tusk, a declarat luni: „Am multe temeri și multă speranță”, adăugând că oficialii americani s-au angajat să consulte liderii europeni înaintea discuțiilor directe de vineri dintre Trump și Putin.

Recomandări Gafa făcută de Donald Trump într-o conferință de presă: „Este jenant să mă aflu aici” I VIDEO

Printre principalele preocupări europene se numără un presupus plan de pace susținut de Moscova, ce includea înghețarea liniilor frontului în sud-estul Ucrainei în situația în care Kievul ar fi de acord să se retragă din zonele din Donetsk și Luhansk pe care le controlează.

Capitalele europene au optat să susțină viziunea Kievului pentru orice schimburi teritoriale, într-o încercare de a-l convinge pe Trump că există o greutate diplomatică în spatele unei singure „linii roșii” a Ucrainei plus Europa, care respinge concesiile pentru teritoriul deținut de ucraineni.

„Europenii înțeleg acum rolul lor ca fiind de susținere a Ucrainei în ceea ce privește negocierile diplomatice. Este un impuls pentru moral, dar și o întărire a pozițiilor diplomatice ale Ucrainei, astfel încât să nu se simtă singură”, a explicat oficialul citat de The Telegraph.

Pozițiile liderilor europeni

„Pentru Polonia și partenerii noștri, este clar că granițele statale nu pot fi schimbate prin forță. Războiul Rusiei cu Ucraina nu trebuie să aducă beneficii agresorului”, a declarat Donald Tusk, luni, într-o conferință de presă.

Emmanuel Macron și Friedrich Merz au emis declarații similare în sprijinul unei abordări ferme față de concesiile teritoriale în weekend.

Recomandări Accident rutier provocat intenționat la Timișoara: are în spate despăgubirea pentru despărțire. O răfuială similară s-a soldat în Germania cu crimă | Video

O declarație comună a liderilor Comisiei Europene, Franței, Italiei, Regatului Unit, Poloniei și Finlandei a afirmat că „actuala linie de contact ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor” .

Liderii europeni urmează să poarte discuții cu președintele SUA, miercuri, pentru a-și prezenta argumentele.

Decizia dificilă a lui Zelenski

Acest lucru nu îl exclude pe Zelenski de la luarea deciziei dificile de a ceda teritoriul deja aflat în mâinile forțelor de invazie ale Rusiei. Oficialii europeni cred că președintele ucrainean are o marjă de manevră cu un număr tot mai mare de alegători care ar accepta cedarea de teritoriu către Moscova ca preț pentru încheierea războiului.

Kievul își poate permite cu greu să cedeze mai mult teritoriu, mai ales în regiunea estică Donetsk, deoarece ar permite forțelor Moscovei să ocolească liber fortificațiile construite de la războiul din Donbas din 2014.

Președintele ucrainean ar trebui, de asemenea, „să jongleze”, deoarece constituția țării sale i-ar împiedica să cedeze teritorii fără un referendum la nivel național.

Mark Rutte a descris decizia ca fiind o provocare de „a face față situației de fapt că rușii dețin, în acest moment, teritoriu ucrainean” .

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE