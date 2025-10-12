Anunțul a fost făcut de reprezentantul Cabinetului de Miniștri din Rada Supremă, Taras Melnîciuk. Astfel, limba rusă și limba „moldovenească” vor exluse din lista limbilor protejate, iar limba evreiască va fi înlocuită cu ebraica. Totodată, limba cehă va fi adăugată în listă.

Limba română, statut de limbă „protejată” în Ucraina

Lista actualizată prevede păstrarea limbilor belarusă, bulgară, găgăuză, tătară din Crimeea, greacă modernă, germană, poloneză, română, slovacă, maghiară, cehă și ebraică.

Ucraina găzduiește o comunitate românească considerabilă, estimată la peste 400.000 de persoane, majoritatea fiind localizate în regiuni ale României Mari din perioada interbelică: Cernăuți, nordul și sudul Basarabiei, precum și în Maramureșul istoric.

Astfel, în contextul modificărilor legislative propuse, limba română rămâne printre limbile protejate, urmând, potrivit angajamentelor Kievului, să beneficieze de sprijin din partea statului ucrainean. Comunitatea românească din Ucraina va continua să aibă dreptul de a folosi limba română în administrarea publică și în educație.

Limba „moldovenească”, un concept politic folosit de Rusia împotriva României

În schimb, limba rusă este eliminată pentru a consolida identitatea ucraineană în contextul războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Kremlinul, pe de altă parte, vrea să încheie prin acest război procesul de distrugere definitivă a limbii ucrainene și a identității ucrainene și să impună doar limba rusă și identitatea rusă.

Evocată timid de autoritățile țariste după anexarea Basarabiei în 1812, așa-zisa limbă „moldovenească” a fost teoretizată în perioada interbelică de către Uniunea Sovietică și impusă ulterior Moldovei de Est și Bucovinei de Nord anexate din România. Limba „moldovenească” este un concept politic inventat de Moscova pentru a rupe Moldova de România și pentru a dezbina spațiul românesc.

Rep. Moldova a renunțat, după decenii lungi de ingerințe rusești, la limba „moldovenească”

Păstrată în Constituția Rep. Moldova după obținerea independenței față de Uniunea Sovietică în 1991, limba „moldovenească” a fost înlocuită în cele din urmă, în 2023, cu limba română, limba maternă pentru aproximativ 2,6 de cetățeni ai Rep. Moldova, sau peste 76% din populația statului vecin.

Articolul 13, alineatul (1) din Constituția Rep. Moldova, care stipula că limba de stat era „limba moldovenească, funcționând pe baza grafiei latine”, a fost modificat cu „limba de stat a Republicii Moldova este limba română, funcționând pe baza grafiei latine”.

Această modificare înlătură neconcordanța anterioară – menținută în scopuri politice de Moscova prin acoliții săi de la Chișinău – și oficializează limba română ca limbă de stat, având ca scop înlocuirea termenului „moldovenesc” cu „român” în toate legile și documentele oficiale.

